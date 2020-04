Karim Belhocine, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais ce Franco-Algérien est en passe de devenir un technicien remarquable. Après avoir occupé le poste de coach adjoint du KV Courtrai et du RSC Anderlecht, il a décidé de prendre les rênes techniques de Charleroi SC avec qui il pointe à la 3e place du championnat belge. L’ascension semble imminente.



Il n’a pas eu une carrière de joueur de flamboyante. Cependant, la Belgique semble bien réussir au natif de Vénissieux (Lyon). Il y a notamment porté les couleurs du Standard de Liège (2011 – 2012) et La Gantoise (2014-2015) pour boucler son parcours de footballeur. S’en suivait alors le passage de l’autre côté du terrain juste après avoir raccroché. C’est au FC Courtrai qu’il découvre ce monde parallèle. Il a notamment pu être là pour les débuts dans un championnat européen de Youcef Atal quand ce dernier avait rejoint ce club en 2017. Mais, comme le latéral droit de l’équipe nationale, Belhocine n’était pas resté longtemps puisqu’il avait intégré le staff technique du RSC Anderlecht en tant qu’assistant. Là-bas, il passera deux saisons avant de décider de répondre favorablement aux sollicitations de Charleroi SC qui lui a proposé le poste d’entraîneur principal.



La jouer comme Liverpool

S’il a déjà été coach intérimaire par le passé à Courtrai et Anderlecht, avec le Sporting, c’est un permanent. C’est ce qui lui permet de travailler durablement. Et cela semble lui convenir parfaitement. Sur sa méthode de travail, il dit chercher constamment la perfection. En tout cas, cela se voit dans les résultats de ses protégés qui sont 3es de la Jupiler League. « Je me constitue une vidéothèque dans laquelle je conserve certains principes de jeu. Je veux, par exemple, qu’à la perte du ballon, mes joueurs les plus proches exercent un pressing de 5 secondes, tandis que les autres se réorganisent. Donc je combine des séquences de matchs où nous avons réussi à le faire, où nous l’avons raté, avec des actions d’équipes comme Liverpool », analyse-t-il dans un entretien accordé au magazine So Foot. Pour ce qui est de se références dans le métier, l’homme qui a fêté ses 42 ans récemment dit aimer « observer le travail de Klopp, Zidane, ou Guardiola pour voir ce que je peux piocher chez chacun de ces grands entraîneurs. Pour les beaux discours. J’essaie de m’y tenir, mais comme pas mal de monde, je m’ennuie aussi ». Pour lui, le rendement final dépend de ses protégés qu’il essaie de mettre logiquement en avant : « ce sont mes joueurs qui donnent le style de jeu de mon équipe. Cette saison, on a beaucoup marqué en transition, car on a les profils pour, mais à l’entraînement je travaille tout autant les attaques placées ».



Profil intéressant pour la FAF

En tout cas, avant l’arrêt du football causé par le coronavirus, ses poulains se sont comportés très bien. Ils n’ont concédé que 5 défaites en étant la 2e meilleure défense du championnat (14 buts encaissés) derrière celle du Club Bruges KV (14).

Belhocine connaît les mentalités et a une approche psychologique qui lui permet d’établir un contact facile avec les jeunes. Même s’il reconnaît que « la nouvelle génération est différente de la nôtre. Mais je pars du principe que c’est elle qui est sur le terrain aujourd’hui.

On doit la conseiller, mais ce n’est pas à l’entraîneur d’essayer de les faire devenir comme on était il y a vingt ans ». Avec ces débuts très réussis, le premier responsable du banc des « Zèbres » est sur une bonne rampe de lancement pour voir plus grand.

Pourquoi ne pas un jour driver l’Olympique lyonnais qu’il affectionne particulièrement car natif de cette région? Pour cela, il faudra emmagasiner l’expérience et faire ses preuves. Quant à son côté Dz, il pourrait peut-être lui avoir un intérêt de la Fédération algérienne de football (FAF), pour qu’il entraîne les catégories de jeunes ou devenir (et c’est une bonne idée) Directeur des équipes nationales (DEN). n