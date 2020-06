Hier matin, lors de la conférence du pré-match Espanyol Barcelone – Real Madrid, prévu ce soir (21h), Zinedine Zidane, entraîneur madrilène, a évoqué Riyad Mahrez et sa qualité. Zizou n’a pas tari d’éloges sur le Fennec quand un journaliste lui avait demandé ce qu’il pensait de ce dernier.

Très en vue avec Manchester City cette saison et constamment aligné, Mahrez était dans le onze mancunien qui est parti s’imposer 2 buts à 1 au Santiago Bernabeu le 26 février dernier. C’était pour le compte des 1/8 de finale « aller » de Ligue des Champions. L’occasion pour Zinedine Zidane de le voir à l’œuvre de plus près.

Manifestement, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France a été marqué par la prestation du capitaine de l’EN. Sa faculté à donner de la profondeur au jeu sur le flanc droit n’a pas échappé au chef de la barre technique des Merengue. « Mahrez est un excellent joueur. Il est atypique, vertical dans son jeu et très technique. Que ce soit pour marquer des buts ou les construire », a-t-il décrypté.

Une solution pour l’aile gauche ?

L’homme qui a permis à la Casa Blanca d’aligner 3 LDC de suite (2016, 2017 et 2018) a clos son analyse avec une phrase « au final, il n’est pas dans nos rangs. Il est talentueux mais joue pour une autre équipe.» Une tournure qu’il avait utilisée avant la venue d’Eden Hazard et qu’il ressort à chaque fois quand il évoque Kylian Mbappé dont le nom est annoncé avec insistance au Real. Peut-on y voir un indice pour un éventuel transfert du Fennec du côté de Madrid? Cela reste une éventualité. D’autant plus que Zidane n’a pas d’ailier de qualité excepté Asensio, qui revient de blessure, ou Bale donné partant cet été. Cela reste à voir. Surtout si la suspension des Citizens des deux prochaines éditions des compétitions UEFA est confirmée par l’instance. Les vedettes de l’équipe pourraient s’en aller. Mahrez, qui a une valeur marchande estimée à 48 millions d’euros, en fait partie. Même s’il est lié jusqu’en juin 2023. n

