Vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a pris la défense de Lionel Messi, trois jours après PSG-Real Madrid (1-0), notamment marqué par le penalty de l’Argentin repoussé par Thibaut Courtois. « C’est le meilleur joueur du monde. Si tu veux expliquer à quelqu’un ce qu’est le football, tu lui réponds : ‘c’est Leo Messi’ », a souligné Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino a pris vendredi la défense de Lionel Messi, très critiqué après sa prestation décevante et son penalty raté face au Real Madrid mardi (1-0) en Ligue des champions. « Leo est le meilleur joueur du monde, a déclaré l’entraîneur argentin en conférence de presse. Il est le football. Si tu veux expliquer à quelqu’un ce qu’est le football, tu lui réponds : ‘c’est Leo Messi’. »

Implication satisfaisante

Actif dans le jeu mais maladroit, Lionel Messi n’a pas réussi à se montrer décisif lors du 8e de finale aller des Parisiens mardi. Il a manqué l’occasion de donner l’avantage aux siens, à l’heure de jeu, lorsque son penalty a été arrêté par Thibaut Courtois (62e). Pas de quoi s’alarmer cependant, pour Pochettino : « En aucun cas, rater un penalty n’abîmera sa confiance, c’est impossible », a assuré l’entraîneur argentin. Concernant sa prestation en Ligue des champions, l’entraîneur s’est montré satisfait. « Je suis content de son implication, il a été très bon contre Madrid. L’une des raisons pour lesquelles l’équipe a bien joué est sa capacité à lire le jeu. Il a trouvé un bon positionnement et a parfois interverti avec les autres attaquants », a-t-il indiqué.

Lionel Messi, qui peine à convaincre depuis son arrivée dans la capitale, s’est attiré les critiques de plusieurs médias sportifs après le match contre le Real. La «Pulga» a été défendue par son ami argentin et néo-retraité Sergio Agüero, sur Twitch : « Il a bien joué face au Real, il a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c’est un ami que je dis ça, mais parce qu’il a été bon. Il s’est montré très actif. En France, les magazines et les journaux l’ont tué… » Interrogé à ce propos, Mauricio Pochettino a indiqué qu’il n’avait «pas suivi, pas lu» la réaction de «Kun» Agüero.

