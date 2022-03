Lorsque Xavi Hernandez était nommé nouveau coach du FC Barcelone en novembre dernier, beaucoup avaient logiquement des doutes, et deux lectures existaient dans les médias catalans. D’un côté, la belle histoire potentielle avec un disciple de Cruyff et de Guardiola pour remettre le club dans le droit chemin. De l’autre, un coach avec peu d’expérience outre une aventure au Qatar qui arrivait dans un club en difficulté sur le plan sportif et financier. Mais dimanche soir, l’ancien milieu de terrain a prouvé qu’il a tout pour devenir une référence sur les bancs de touche. Il faut dire que l’impact a été quasi-immédiat. Après plusieurs premiers matchs un peu hésitants certes, le Barça de Xavi a vite trouvé son rythme de croisière. Depuis le début du mois de février, le Barça a par exemple gagné de nombreux matchs en inscrivant quatre buts, face à Valence (4-1), Naples (4-2), l’Athletic (4-2), l’Atlético (4-2), Osasuna et le Real Madrid (4-0). Le Barça refait peur et gagne à nouveau face aux gros clubs, et avec la manière. En plus d’avoir retrouvé une animation offensive très cohérente – en bonne partie grâce aux arrivées hivernales – l’équipe est aussi plus solide derrière, notamment grâce à un bon pressing collectif.

Un duel face à Ancelotti remporté haut la main

Dimanche soir, si beaucoup n’ont rien compris à ce que proposait le coach italien du Real Madrid, le plan de Xavi était très clair, avec des choix forts, à commencer par la défense. Ronald Araujo, excellent dans les duels et le un contre un, était ainsi préféré à Alves côté droit en l’absence de Dest, afin de contenir Vinicius Junior notamment. Dans l’axe, Eric Garcia était aligné aux côtés de Piqué. Un choix payant, puisque l’ancien de City a été la première rampe de lancement des attaques catalanes, avec de nombreux longs ballons qui ont brisé des lignes. Pour le reste, c’était du classique, mais on a vu une équipe qui a dominé son sujet du début à la fin, très cohérente et sûre d’elle avec et sans ballon. Tout le contraire d’un Real Madrid désabusé… Et même si ça ne date pas d’aujourd’hui, on a aussi encore eu confirmation que le Catalan sait exploiter au maximum le potentiel de ses troupes. En quelques semaines seulement, il a réussi à construire une animation autour de Ferran Torres, Aubameyang et Dembélé ; deux joueurs fraîchement arrivés et un joueur qui semblait perdu pour le Barça. Des éléments comme Adama Traoré ou Gavi sont aussi performants lorsqu’ils sont utilisés. Le tout, avec un Pedri en maître d’orchestre qui progresse de match en match. Sans parler des cadres qui semblaient en pré-retraite comme Jordi Alba, Piqué ou Busquets, qui arrivent finalement à livrer des prestations plus que satisfaisantes. Pas de doutes, Xavi fait des miracles ! n

