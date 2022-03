Par NAZIM BRAHIMI

Le consommateur algérien n’a pas besoin de lire les différents rapports et autres notes de conjoncture mettant en avant l’inflation des prix qui frappe le marché national. Éreinté par la hausse des prix et l’érosion de son pouvoir d’achat, il peut faire l’économie d’un tel exercice.

Il en fait quotidiennement le triste constat. Le niveau général des prix a tellement augmenté ces derniers mois que le pouvoir d’achat des Algériens a été affaibli à tel point que le citoyen n’arrive plus à mettre que quelques aliments dans son couffin. Le marché en parle quotidiennement.

La partie risque cependant d’être plus compliquée dans les toutes prochaines semaines. Car avec l’arrivée du mois de ramadan annoncé pour le 2 avril prochain et marqué par la frénésie de la consommation, la mercuriale risque de donner le tournis aux consommateurs notamment ceux à faible revenu.

D’où l’enjeu, voire l’urgence, que constitue plus que jamais la régulation du marché par les pouvoirs publics.

Devant les députés, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a mis en avant jeudi dernier, le rôle qu’il a considéré comme « efficace » des offices sous tutelle de son département dans la supervision des filières agricoles stratégiques à travers l’accompagnement technique et logistiques des professionnels dans l’objectif d’assurer la production et protéger aussi bien le producteur que le consommateur.

Le responsable a rappelé que l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) avait récemment approvisionné le marché en légumineuses à un prix de référence (lentilles à 100 Da et pois chiche à 120 Da), suite à l’augmentation des prix de ces produits sur les marchés national et international.

Il a assuré, en évoquant la guerre en Ukraine et son impact sur le marché mondial, que la constitution d’un stock de céréales devrait suffire d’ici à août 2022. Sauf que le citoyen peine à croire à ce que lui disent les voix officielles qui promettent disponibilité des produits et stabilité des prix.

A l’évidence et sans préjuger des intentions des autorités, le mois d’avril ne sera pas de tout repos pour le gouvernement appelé à ne pas perdre le contrôle du marché.

Et s’il a été donné de constater déjà des ministères investir le terrain- le ministre de l’Intérieur a tenu une réunion de coordination avec les walis consacrée notamment aux préparatifs du mois de Ramadhan-, le consommateur, lui, ne croit qu’à la réalité du terrain.

Articles similaires