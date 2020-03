L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager arrête ses activités de production du 22 mars au 21 avril prochain. Cette décision prise par le conseil de direction de l’entreprise est expliquée par les difficultés de transport du personnel après la mesure du gouvernement d’interdire la circulation des autobus et des taxis dans le cadre du plan de lutte contre le Covid-19. Elle est argumentée également par le «fort taux d’absentéisme» constaté par la direction de l’Eniem durant la journée du 22 mars. Autre raison invoquée, les problèmes de dédouanement de matières premières auxquels fait face l’entreprise au niveau des ports et aéroports du pays, est-il indiqué dans un communiqué parvenu hier à notre Rédaction. Face à cette situation, l’employeur et le partenaire social ont convenu de demander «à tous les directeurs d’organiser le départ en congé de leur personnel en respectant les directives suivantes : épuisement des reliquats des congés annuels en premier lieu, anticipation sur le congé annuel pour 2020, d’accorder en deuxième lieu des congés sans solde pour le personnel qui a déjà consommé son droit en congé anticipé». Concernant le congé sans solde, est-il précisé dans le communiqué, «les travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, d’une avance sur salaire dont le remboursement s’effectuera sur une échéance à déterminer ultérieurement». «Les directeurs centraux et les directeurs d’unité ainsi que les responsables des structures doivent assurer la permanence aux niveaux de leurs structures afin de préparer la reprise d’activité notamment pour les fonctions approvisionnement, transit, gestion de la paie, etc.»

