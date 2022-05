Pour les Jeux Méditerranéens 2022, le Nouveau Stade d’Oran sera l’attraction principale. Sa pelouse semble être dans un excellent état avant le début de la compétition prévu pour le 25 juin prochain pour une durée de 10 jours. Toutefois, il s’avère que le gazon devra supporter d’être «piétiné» pendant 4 matchs programmés entre le 04 et 14 juin prochain. Et cela pourrait grandement affecter l’état de la pelouse.

Par Mohamed Touileb

Le match de l’équipe nationale contre l’Ouganda le 04 juin prochain puis la tenue de 3 rencontres dans le cadre du tournoi «Four Nations» auquel participera la sélection des locaux (A’) sous les ordres de Madjid Bougherra, cela fera 4 explications à jouer sur les mêmes lieux.



La préservation de l’herbe est recommandée

Certains bruits de couloir évoquent un refus des autorités locales de permettre aux A’ de s’y produire pendant la compétition. Et ce dans le souci de préserver le jardin oranais en l’état avant les JM-2022 que va abriter El-Bahia. Dans le programme de la troupe à Bougherra, les trois sorties durant le tournoi devraient se tenir au Nouveau stade d’Oran. Au programme, il y a les explications contre le Mali, la RD Congo et le Sénégal le 06, 10 et 14 juin dans ce sens. Cela fait un paquet de matchs dans une période assez complexe puisqu’on sera en plein été. L’entretien des lieux après toute partie sera crucial pour préserver la qualité du gazon en vue des «Méditerranéades». Certes, les organisateurs des joutes pourraient profiter de ces rendez-vous pour répéter les gammes organisationnelles avec les bénévoles. Cependant, cela ne peut pas être fait avec un préjudice qui serait porté à l’aire de jeu qui a déjà fait l’objet de réfection avec toutes les dépenses que cela a coûté.



Dilemme pour la DJS d’Oran

Les «Verts» ont décidé d’élire domicile dans la capitale de l’Ouest du pays pour leurs trois sorties à domicile dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se tiendra en Côte d’Ivoire à l’été 2023. Cette enceinte a coûté 222 millions d’euros avec un engazonnement revenu à 170 millions DA soit 14 milliards de centimes. La qualité hybride du gazon devrait lui garantir une certaine longévité. Cependant, les scandales concernant la qualité de l’herbe et l’incapacité à l’entretenir a souvent posé problème en Algérie. Et ce, même quand le stade n’était exploité que périodiquement et exclusivement par «El-Khadra». C’était le cas de Mustapha-Tchaker à titre d’exemple où le terrain n’était pas tout le temps dans la jauge de «jouabilité» optimale. Clairement, le dilemme est là pour la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) d’Oran pour ce qui est d’autoriser la tenue de 4 matchs en 10 jours dans le nouvel antre oranais. Il sera difficile que le gazon s’en sorte sans «séquelles». Il faudra trancher incessamment. n