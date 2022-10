Ça serait mentir de dire que l’équipe nationale U20 n’avait pas le potentiel pour aller chercher la qualification à la CAN-2023 de la catégorie et mettre fin à une guigne qui dure depuis 2013. L’échec est là. Et il est cuisant avec un tournoi de l’UNAF 2022 qualificatif au tournoi que les camarades de Rayane Dehilis ont raté en pointant à la dernière place du quatuor dominé par la Tunisie qui a validé le seul ticket en jeu pour l’épreuve continentale. Mohamed Lacette et ses protégés ont plombé une courbe qui semblait pourtant exponentielle avant cette désillusion.

Par Mohamed Touileb

Le bilan est très faible : 3 matchs joués pour 0 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Nos jeunots n’ont pas saisi l’opportunité. Ils n’ont pas confirmé leurs récentes performances à la Coupe Arabe UAFA dans ses éditions 2021 et 2022 avec une place de finaliste et demi-finaliste (3e place) respectivement.



Objectif raté

Après ces parcours fort admirables, on pensait qu’Adil Boulbina & cie avaient les qualités pour aller chercher le sésame pour la CAN-2023 U20 et renouer avec une épreuve que l’Algérie n’avait plus jouée depuis 2013 et l’édition qui s’était jouée sur nos terres. L’EN était alors automatiquement qualifiée en tant que nation hôte. Depuis, ce sont des absences continues au Sénégal (2015), Zambie (2017), Niger (2019), Mauritanie (2021).

La donne ne changera pas pour l’opus 2023 qui se tiendra en Egypte du 18 février au 12 mars prochains. Pourtant, le sélectionneur Mohamed Lacette faisait de la présence dans cette compétition un objectif majeur. « On est concentrés sur notre objectif principal à savoir obtenir la qualification, les joueurs, le staff et toute l’équipe sont animés par une réelle envie de jouer la CAN », prévoyait-il. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.



Lacette – Ould-Ali : Même sort ?

En effet, le fait d’avoir concédé le nul (1-1) d’emblée contre la Libye a complexifié la tâche. La suite, c’était la défaite (0-2) contre le Maroc et le nul (4-4) contre la Tunisie en clôture. Avec 2 points, la moisson n’offrait pas une meilleure place que le bas du quartet. Dans le détail, notre attaque a signé 5 réalisations en 3 sorties. Quant à la défense, elle a été bien trop poreuse en concédant 7 buts. Le déséquilibre est là. La copie était clairement insuffisante pour espérer aller chercher la première place. Inévitablement, Lacette devrait déposer sa démission qu’il avait déjà brandie après le revers contre les Marocains lors de la deuxième journée. Par ailleurs, on peut relever que la sélection U23 est tout aussi mal en point après sa lourde défaite 4 buts à 1 chez la RD Congo dimanche dernier. Avant le match retour, prévu le 29 du mois en cours, des éliminatoires de la CAN-2023 «espoirs», les joueurs de Noureddine Ould-Ali sont en ballotage (très) défavorable. Nos jeunes sélections ne se portent pas bien. Et c’est alarmant.