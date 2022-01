Avant tout, il faudra l’emporter. Peu importe le score pour finir au moins dans les 4 meilleurs troisièmes des 6 poules de la CAN-2021. Après, il y a différents cas de figure pour ce qui est de la hiérarchie dans le groupe «E» que domine actuellement la Côte d’Ivoire avec 4 points. Les «Éléphants» sont suivis par la Guinée équatoriale (3 points) et Sierra Leone (2 points). Derniers, les «Verts» quitteront, dans tous les cas, cette place s’ils empochent les 3 points jeudi prochain.

Par Mohamed Touileb

Le nul entre les Equatoguinéens et les Sierra Léonais dans l’autre match conjugué au succès de l’Algérie est le seul cas où la calculette sera sortie pour les résultats propres au groupe. En effet, avec ce scénario, trois équipes auront la même moisson (4 points). Il s’agit de la Guinée équatoriale, l’Algérie et la Côte d’Ivoire.



Les buts pourraient compter

Et comme le stipule le règlement pour départager les égalités dans l’article 72 les équipes seront départagées selon les critères suivants : le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les deux équipes en question. Si ce détail ne permet pas de dégager une équipe, on passera à la meilleure différence de buts lors des rencontres entre les équipes en question puis le plus grand nombre de buts marqués lors des rencontres entre les équipes en question. Ensuite, le classement sera basé sur la différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe puis le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe.



L’idéal est le succès par 2 buts et plus

Et dans des configurations plus complexes, il y a le système de points du concours de «fair-play» prenant en compte le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges. En dernier lieu, il peut y avoir un tirage au sort effectué par le Comité d’organisation de la CAF. Comprenez qu’un succès 2 buts à 0 placera les «Fennecs» à la deuxième place, peu importe le score dans l’autre opposition. Si la Sierra Leone empoche les 3 points et qu’«El-khadra» l’emporte, les Dz seront logés au 2e rang toujours alors que les Ivoiriens troisième avec une différence de (+0) contre (+0) pour les protégés de Djamel Belmadi qui passeront devant grâce à la règle de la confrontation directe.



Un œil sur les groupes «C» et «D»

Dans le cas où la Guinée équatoriale et la Sierra Leone se neutralisent et que les camarades de Riyad Mahrez gagnent par la plus petite des marges (1-0), la hiérarchie sera établie avec le nombre de buts inscrits sur les rencontres entre les équipes. À ce jeu, les «Guerriers du Désert» sont les moins bons. En effet, même si les Equatoguinéens feront un nul en inscrivant un seul but ou moins, ils seront devant l’Algérie grâce au succès dans la confrontation directe alors que la Côte d’Ivoire avec ses 3 buts finira en tête. Ainsi, le meilleur scénario qui soit et que l’EN gagne, peu importe le score, et que l’autre explication se termine avec un vainqueur. Sinon, il faudra l’emporter par deux buts au minimum pour ne pas être condamné à passer parmi les meilleurs troisième. Par ailleurs, il y a cette éventualité infinitésimale de se hisser en huitième. C’est dans le cas d’un match nul avec un nul (quasi-improbable) entre le Ghana et les Comores dans la poule «C» ainsi que les défaites respectives de la Guinée-Bissau et le Soudan contre le Nigéria et l’Egypte dans le quatuor «D». Les Algériens passeraient avec…

2 points avec les 4 meilleures troisièmes.

Les cas de figure pour se qualifier :

-Si la Guinée équatoriale gagne et que l’Algérie gagne par n’importe quel score, l’EN passera à la 2e place à la faveur de sa confrontation directe avec la Côte d’Ivoire.

-Si la Guinée équatoriale perd et que l’Algérie gagne par n’importe quel score, elle finira 2e à la faveur de sa confrontation directe avec la Côte d’Ivoire.

-Si la Guinée équatoriale et la Sierra Leone se neutralisent et que l’Algérie gagne 1 but 0, les Equatoguinéens terminent 1ers (4 points/+1) suivis de l’Algérie (+0) puis la Côte d’Ivoire (+0) car les Fennecs auront battus les Ivoiriens.

-Si la Guinée équatoriale et la Sierra Leone se neutralisent et que l’Algérie gagne par deux buts, elle finira deuxième du groupe «E» car elle aura une différence de buts égale à celle des Equatoguinéens qui finiront devant car vainqueurs de la confrontation directe.

-Si la Guinée équatoriale et la Sierra Leone se neutralisent et que l’Algérie gagne par plus deux buts, elle finira leader du groupe «E» car elle aura une différence de buts supérieure à celle des Ivoiriens et des Equatoguinéens qui finiront derrière même s’ils ont été vainqueurs de la confrontation directe. -Si l’Algérie fait match nul, que le Ghana fait nul avec les Comores et que le Nigéria et l’Egypte battent la Guinée-Bissau et le Soudan, l’Algérie pourrait se qualifier avec 2 points avec les 4 meilleurs troisièmes des 6 poules.