Comme révélé par nos soins, Djamel Belmadi tenait à disputer au moins un match amical en novembre prochain. Il avait même cité d’éventuels adversaires lors de sa dernière conférence de presse en mai écoulé. Parmi les probables sparring-partners, il y avait la Suède que l’équipe nationale va affronter le 19 novembre prochain au stade Orange Vélodrome (Marseille/France). Par ailleurs, une éventuelle explication avec une sélection sud-américaine pourrait se tenir 3 jours plus tôt.

Par Mohamed Touileb

L’Algérie disputera deux rencontres amicales ce mois-ci. Les camarades d’Islam Slimani joueront respectivement contre la Guinée et le Nigéria, le 23 et 27 septembre prochains. Pour ce qui est de la date FIFA d’octobre, elle a été annulée par l’instance internationale de la balle ronde afin de permettre le déroulement du calendrier des clubs. La raison est que les championnats devront s’arrêter lors de la Coupe du Monde 2022 prévue entre le 20 novembre et 18 décembre au Qatar.

La Suède a insisté

Dès lors, il y avait une petite fenêtre à exploiter pour le mois de novembre. Il s’agit de celle qui sert au déroulement des rencontres de préparations pour les sélections qualifiées au Mondial qatari. Sachant que Belmadi tenait à regrouper ses joueurs avant le mois de mars, la FAF a examiné les différentes sollicitations pour organiser un match amical. Pour rappel, le coach des « Verts » avait indiqué, en mai écoulé, qu’« en accord avec les clubs, il y aura une possibilité de jouer un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, contre une des équipes qui ne vont pas participer à la Coupe du monde, comme l’Italie par exemple. On a eu une demande de la part des Italiens il n y a pas si longtemps. L’Italie pourrait être une possibilité qu’on a eu récemment parmi tant d’autres. Il y a aussi la Suède, la Croatie et la Belgique, qui nous ont sollicité dernièrement ». Et ce sont les Suédois qui vont s’expliquer avec Ismaël Bennacer & cie. La partie devrait se dérouler en France si les autorités accordent l’autorisation. Le choix s’est porté sur l’Orange Vélodrome à Marseille. Inévitablement, l’enceinte marseillaise affichera plein pour ce rendez-vous qui devrait être finalisé en réglant les derniers détails.



La Croatie, c’est tombé à l’eau

Donc, à défaut de la Croatie, qualifiée en CDM-2022 et versée dans la poule «F» avec le Maroc, qui pouvait faire office d’adversaire, l’Algérie jouera les Suédois. La confrontation possible avec les Croates n’est plus à l’ordre du jour puisque Luka Modric et ses compatriotes ont ficelé un duel avec l’Arabie saoudite en amical. Quant à la Belgique, qui évoluera dans le même groupe et que Belmadi avait citée, elle a déjà casé une rencontre avec l’Egypte pour le 18 novembre au Koweït. Ainsi, affronter les Diables Rouges d’Eden Hazard n’est plus possible. Toutefois, les « Fennecs » pourraient disputer un autre match en mars. Et le Costa Rica, qui sera présent en CDM-2022, serait un adversaire éventuel pour le 16 novembre. En effet, les Costariciens joueraient bien l’Algérie qui cherche à caler un second adversaire. Pour information, le Costa Rica évoluera dans le quartet «E» que complètent l’Allemagne, le Japon et l’Espagne. Cela reste tout de même spéculatif car rien n’est moins sûr. Mais, selon nos sources, une sélection sud-américaine devrait être au menu des « Guerriers du Désert ». Reste à savoir laquelle. On aura plus d’indications dans les jours à venir.

EN : Frayeur pour le retour de Delort

L’OGC Nice a annoncé hier la liste des joueurs indisponibles pour son prochain match en Ligue Europa Conférence ce soir. Si Youcef Atal est de retour, Andy Delort, à la surprise générale, est «out» pour le match face au Partizan de Belgrade. Victime d’une contracture à la cuisse, Andy Delort est obligé de déclarer forfait pour la deuxième journée de Ligue Europa Conférence qui se déroulera ce soir avec le déplacement en Serbie. Fait rassurant tout de même, sa blessure n’est pas d’une sérieuse gravité. Le temps de convalescence est estimé entre 5 à 10 jours maximum ce qui semble écarter un forfait pour le stage du mois de septembre qui débute lundi prochain. Auteur de 4 buts en 10 matchs disputés cette saison (TCC), l’attaquant algérien de 30 ans tentera de briser son record de la saison écoulée (20 buts en 40 matchs joués en 2021/22).