Pour beaucoup, il est incohérent. Mais il a son importance à l’approche des grandes échéances. Le classement FIFA sert notamment à établir les chapeaux des tirages au sort. Que ce soit pour une campagne de qualification ou une phase finale d’un tournoi. Et dans le dernier « ranking » de l’instance internationale, l’Algérie pointe à la 40e place. Elle se retrouve éjectée du « Top 5 » africain.

Une posture qu’il faudra absolument soigner avant la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

A l’instant, les « Verts » ne seraient pas tête de série dans le tournoi. Pour redresser la courbe, ils doivent absolument retrouver

une constance dans la performance.

Par Mohamed Touileb

Ainsi, plus que jamais, les « Fennecs » devront réaliser de bons résultats pour lors des mois à venir qui précéderont la CAN-2023 et, bien évidemment, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si l’on devait disputer la CAN-2023 demain, l’Algérie ne sera pas tête de série d’une des 6 poules du tournoi. Surtout quand on sait que la Côte d’Ivoire, 9e nation en Afrique, sera automatiquement dans le premier chapeau compte tenu de son statut de pays organisateur.



Plus à y perdre qu’à y gagner

Tout cela risque de compliquer la donne pour les Verts. Surtout qu’ils aspirent à se racheter de leur dernière participation désastreuse dans la compétition continentale au Cameroun. Pour les sorties à venir, ils joueront le Niger en double-confrontation en mars prochain. Par la suite, ils iront en Ouganda avant de recevoir la Tanzanie en clôture de la campagne de qualification. De prime abord, il est évident que la qualité des adversaires n’est pas faite pour aider les camarades de Riyad Mahrez à prendre beaucoup de points et grignoter des places dans le «ranking» de l’instance internationale. Ils ont donc plus à y perdre qu’à y gagner. Toutefois, tout autre résultat que la victoire avec un score de moins de deux buts n’aura pas une plus-value réelle pour le total des points FIFA. Par ailleurs, en plus de la CAN-2025, il y aura les qualifications au Mondial-2026 qui débuteront dès l’année à venir. La nouvelle formule de CDM devrait changer le mode des «qualifiers». En effet, il y aura 9 groupes de 5 sélections avec un seul ticket direct à prendre en plus d’un éventuel barragiste. C’est pour dire que les Fennecs n’ont plus le droit de reculer et lâcher du lest s’ils ne veulent pas tomber dans un quintet relevé.



La réaction d’orgueil est impérative

En pleine reconstruction, l’EN risque de rencontrer des difficultés et réaliser des contreperformances sur le court terme. Le réveil est impératif pour faire oublier les deux dernières prestations compliquées contre le Mali (1-1) et la Suède (défaite 2-0). Le classement FIFA est peut-être insignifiant. Cependant, il reste déterminant pour les prochains défis de Djamel Belmadi et ses protégés.

D’ailleurs, avant les qualifications du Mondial-2022, le sélectionneur de l’EN avait insisté sur la nécessité de garder la place dans le meilleur quintet continental. « Nous allons tout faire pour ne pas quitter le Top 5 africain au classement Fifa, pour pouvoir jouer le match retour des barrages du Mondial chez nous, si on se qualifie bien sûr. Je prends ça en considération, pour éviter d’être éjecté du Top 5, ce qui va nous handicaper », lâchait-il. En dépit du changement à venir dans les éliminatoires de la CDM-2026, remonter au classement sera d’une réaction d’orgueil attendue et nécessaire. n