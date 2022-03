Demain, l’équipe nationale jouera le match ‘’retour‘’ du dernier tour qualificatif en Coupe du Monde 2022 face au Cameroun (20h30). Au stade Mustapha-Tchaker de Blida, l’EN débutera avec un avantage de 1 but marqué à l’extérieur. Après avoir opté pour un plan à 5 défenseurs lors de la première manche au stade de Japoma vendredi, le sélectionneur Djamel Belmadi devrait revenir aux fondamentaux et son classique 4-3-3 avec sentinelle.

Par Mohamed Touileb

Pour apprivoiser les « Lions Indomptables », Belmadi avait trouvé le plan parfait qui était de jouer pour la première fois avec 3 défenseurs centraux. Cette mise en place servait à limiter le danger de l’attaque camerounaise qui renferme des joueurs de qualité à l’image de Vincent Aboubakar, Maxime Choup-Moting et Karl Toko-Ekambi.



La suspension de Bensebaïni brouille les plans

Aussi, en alignant son onze de cette manière, le driver des « Guerriers du Désert » a voulu bloquer la montée des latéraux Fai et Tolo qui sont réputés pour leur apport offensif. La tactique était payante puisque l’Algérie n’a pas encaissé de buts. Mieux encore, Islam Slimani a pu scorer un but important pour offrir un précieux succès aux siens et les mettre d’une tête devant dans cette course vers le Mondial qatari.

Malgré cet avantage, la méfiance sera de mise. Le Cameroun reste redoutable et la bataille de Blida ne s’annonce pas moins âpre que celle d’il y a 3 jours du côté de Douala. « El-Khadra » devra aller chercher un nouveau but pour essayer de se mettre à l’abri tout en gardant son étanchéité défensive intacte. Pour cela, Belmadi risque fortement d’opter pour un 4-3-3 en plaçant une sentinelle devant la défense.

Si Adlène Guedioura est apte sur le plan physique, il devrait tenir sa place et prendre le relais de Ramiz Zerrouki pour ce rôle. Par ailleurs, en l’absence de Ramy Bensebaïni, suspendu pour cumul de cartons, c’est Ahmed Touba qui pourrait être aligné sur le côté gauche. Youcef Laouafi n’a pas été pris pour ce schéma car Belmadi le considère plus comme piston gauche. Seule une défense à 5 lui conviendrait alors.



Atal en latéral faux pied, une solution

Dans le cas échéant, il y a peut-être la solution Youcef Atal pour occuper le poste de latéral… gauche. Aujourd’hui, dans le football, les latéraux faux-pied sont en vogue. On pense notamment à Pep Guardiola qui joue avec Joao Cancelo en tant qu’arrière-gauche alors qu’il est droitier.

C’était aussi le cas pour Lahm au Bayern ou Azpilicueta à Chelsea un certain temps. Ce cas de figure reste donc plausible.

Mais il y a une condition : que Atal soit prêt sur le plan physique car il était absent des terrains pendant 6 semaines et n’a disputé que 18 minutes le 20 mars dernier contre l’Olympique Marseille en Ligue 1 Uber Eats (France).

D’ailleurs, Houcine Benayada lui a été préféré vendredi écoulé en tant que « right back ». Ce dernier a livré une prestation rassurante et devrait tenir sa place pour l’acte II demain.

Il est clair que la suspension de Bensebaïni fausse un peu les plans de Belmadi. Néanmoins, l’effectif des champions d’Afrique 2019 renferme des éléments de qualité qui pourraient dépanner pour terminer le boulot et valider le billet au Mondial 2022. n