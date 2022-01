C’est une défaite qui provoque le désordre et fausse, encore plus, les calculs. Après avoir calé d’emblée contre la Sierra Leone, l’équipe nationale s’est faite surprendre par la Guinée équatoriale pour se retrouver à la dernière place du groupe «E» dans la CAN-2021. Clairement, ce n’était pas le scénario préétabli pour cette 33e édition. Et il faudra composer avec.

Par Mohamed Touileb

La phrase est édifiante. Comme à son habitude, Djamel Belmadi a su mettre les mots sur la situation en conférence de presse après le revers, qui fait ô combien mal, infligé par les Equatoguinéens dimanche. «On est dans le dur», a reconnu le sélectionneur national.



Une défaite 2 en 1

Quelques heures auparavant, lui et ses protégés étaient «sous pression». Mais le driver d’«El-Khadra» avait assuré aimer jouer dans ce contexte. Désormais, la différence est qu’il n’a pas d’autre choix que de s’imposer dans deux jours contre la Côte d’Ivoire, elle aussi surprise par la Sierra Leone et accrochée (2-2).

«On va préparer la Côte d’Ivoire. On va retravailler. Je leur ai dit que j’allais m’occuper du reste. Ils doivent juste se concentrer sur le football», a indiqué le coach des champions d’Afrique. Lui et ses poulains voient aussi la série d’invincibilité de 35 matchs s’arrêter brusquement contre un adversaire qui ne semblait, sur le papier, pas une véritable menace pour briser cet élan. Cependant, le «Nzalang» est venu jouer les trouble-fêtes pour tout gâcher. Des performances cumulées sur plus de trois années perdues en un «all in» joué sur le misérable «tapis» du stade Japoma.



L’imprévisible et l’irrationnel du foot

Cette contreperformance fait mal à tous les niveaux. Que ce soit pour le passif ou la compétition active. «On voulait avoir la série mondiale. Mais on est deuxième ou troisième. Cette série occupe nos pensées et c’est normal. Mais maintenant, il y a autre chose à aller chercher. C’est la qualification», déclare amèrement Belmadi qui a dit à ses joueurs être «encore plus peiné pour le fait que leurs efforts ne soient pas récompensés de par le résultat et l’arrêt de la série de 3 ans qui s’arrête soudainement».

Par ailleurs, l’architecte du sacre à la CAN-2019 a estimé qu’«il n’y a pas toujours des réponses rationnelles à tout. On peut dominer outrageusement sans marquer ou prendre de point et on peut en parler pendant des heures. On se crée des occasions par dizaine mais aucun ballon ne veut aller au fond». L’imprévisibilité de ce sport a frappé. Il est difficile de voir le côté plein des «Verts» après deux sorties insipides qui provoquent déjà de l’amertume. A présent, il faudra remettre les bons ingrédients pour retrouver le goût du succès.

Ce contretemps devait arriver. Tôt ou tard. Et il est survenu dans un moment délicat. Mathématiquement, on est loin d’être dans une situation inextricable. Il suffira de gagner pour survivre et sortir de cette mauvaise spirale. «El-Khadra» est dans le rouge, mais elle est toujours en vie. L’espoir est là.