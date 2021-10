Dans le football, il y a bien évidemment les matches mais aussi tout ce qui se passe autour. Avant sa double confrontation contre le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 durant cette trêve internationale d’octobre, l’Algérie l’a bien vu avec la polémique autour de la non-convocation d’Andy Delort.

En conférence de presse jeudi, le sélectionneur Djamel Belmadi avait fait le point et révélé pourquoi il n’avait pas retenu le joueur de l’OGC Nice : «il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri et devoir mettre en pause la sélection pendant un an. Ce sont des mots. J’ai eu une discussion houleuse avec lui.»

Et après la polémique, les Fennecs avaient rendez-vous avec le Niger vendredi soir pour le premier match, avant un autre après-demain (17h). Sur le terrain, Riyad Mahrez et ses partenaires ont alors été étincelants, avec un succès 6-1 et plein de statistiques assez exceptionnelles. Double buteur en fin de rencontre, l’attaquant de l’OL Islam Slimani est notamment devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 38 réalisations. Une fierté pour le joueur de 33 ans qui vient d’honorer sa 77e sélection. Mais ce n’est pas tout pour l’Algérie.



Les Fennecs invaincus depuis octobre 2018

Depuis son revers contre le Bénin (0-1) le 16 octobre 2018 pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, l’Algérie n’a plus perdu une seule rencontre toutes compétitions confondues ! Avec désormais trente matches sans défaite (22V, 8N), l’équipe de Djamel Belmadi vient d’égaler la série de l’équipe de France ou celle de la Hongrie. Mais c’est surtout la plus longue série en cours, celle de l’Italie ayant pris fin mercredi soir avec la défaite contre l’Espagne (37 succès de rang, plus longue de l’histoire). Et pour avoir tant de réussite, il y a bien sûr les joueurs mais aussi le sélectionneur.

Arrivé sur le banc de l’Algérie en août 2018, Djamel Belmadi affiche aujourd’hui un bilan assez impressionnant. En 33 rencontres, le technicien âgé de 45 ans a pris une moyenne de 2,43 points par match. Surtout, le principal concerné a remporté 69,7% de ses matches à la tête des Fennecs, avec 23 victoires. Ainsi, comme le rappelle Stats du Foot, c’est le meilleur ratio d’un entraîneur de la sélection algérienne (avec 10 matches au moins) devant Christian Gourcuff (61,9%). Avec Belmadi sur le banc et des joueurs de qualité sur le terrain, les Fennecs vivent donc un rêve éveillé, et les adversaires ont du pain sur la planche pour tenter de faire tomber ce collectif. <

