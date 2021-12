À tout exploit génial, un accueil triomphal. Et nos A’ ont eu le leur dimanche soir. Pour récompenser leur parcours génial dans la Coupe Arabe FIFA 2021 et la consécration régionale, ils étaient des milliers d’Algériens à descendre dans les rues de la capitale Alger pour souhaiter aux «Guerriers du Désert» un bon retour parmi les leurs.

Par Mohamed Touileb

Sur un bus à l’impérial, nos champions avaient une vue imprenable sur la marée humaine qui était là pour saluer leur accomplissement. Les smartphones étaient sortis pour immortaliser ce moment de communion et de célébration.

Une incroyable marée humaine

Après un périple de plus de 8 heures entre Doha (Qatar) et Alger avec escale à Tunis, les « Verts » avaient atterri à l’Aéroport international Houari Boumédiène où le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, les attendait. S’en suivra un court répit dans le Salon d’Honneur pour les protégés de Madjid Bougherra avant de monter dans le bus pour arpenter les rues algéroises. Sous une forte escorte, Youcef Belaïli et consorts ont salué toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour garnir les différentes artères algéroises afin de les féliciter, aux noms des autres Dz, pour leurs dépassements de soi et volonté sans faille d’honorer le drapeau algérien. Par ailleurs, il faut savoir qu’à peine après avoir posé les pieds sur le sol de leur pays, les joueurs savaient déjà ce qui les attendait.



M’Bolhi, Soudani et Abdellaoui et Zeghba absents

Ils ont pu avoir un aperçu de l’engouement que leur accomplissement a pu susciter. « C’est pour ces moments-là qu’on joue. Ce peuple mérite tout le bonheur. Chaque fois qu’on entrait sur la pelouse, on pensait aux millions de personnes qui attendaient la victoire », a lancé Ilyes Chetti. Pour sa part, Sofiane Benbdebka, finalement autorisé par son club Al-Fateh SC à venir à Alger avec Sayoud contrairement aux autres joueurs évoluant en Arabie saoudite, a indiqué que « voir les Algériens heureux n’a pas de prix. On ne pouvait pas les décevoir. Gagner pour l’Algérie est un devoir ».

Aisni, en parlant des éléments évoluant dans le championnat saoudien, on peut mentionner que Soudani, Zeghba, Abdellaoui et M’Bolhi étaient les grands absents de cette communion. Leurs employeurs ne leur ont pas donné le feu vert pour faire un crochet par Alger avant de reprendre les entraînements.

Les autres acteurs ont pu vivre cet instant magique. Certains comme Brahimi, Bounedjah, Belaïli, Benlamri ont déjà connu cela après la CAN-2019 remportée en Egypte. Ce n’est jamais mauvais pour vivre le bonheur deux fois.

En tout cas, on espère que la CAN-2021, prévue au Cameroun (09 janvier – 06 février), procurera une liesse pareille. « Jamais deux sans trois », un adage à confirmer pour Riyad Mahrez et consorts qui vont reprendre le relais. n