La matinée d’hier était plus paisible et calme pour les joueurs de l’équipe nationale A’. Après une nuit bruyante à Alger avec un défilé qui a duré jusqu’à tard dans la nuit, les Verts étaient conviés pour rencontrer le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a tenu à saluer personnellement et solennellement la performance exceptionnelle de l’EN A’ lors la Coupe Arabe FIFA 2021 en les accueillant au Palais du Peuple.

Par Mohamed Touileb

Après avoir dépêchés le Premier linistre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et certains autres membres de gouvernement pour accueillir les héros dimanche soir, le Chef de l’Etat a reçu les vainqueurs de la Coupe Arabe FIFA 2021 qui s’est déroulé du 30 novembre au 18 décembre écoulés au Qatar.



Portée politique du sacre

C’est avec intérêt que M. Tebboune a suivi le parcours des «Fennecs». Surtout après l’entame de la phase à élimination directe avec une explication directe avec le Maroc qui aura cristallisé l’attention. En témoigne le tweet symbolique publié sur la page officielle du Président : «Un million et demi de félicitations pour nos champions».

Ces mots, tout comme la qualification héroïque des «Verts», avaient une forte symbolique compte tenu des tensions diplomatiques dans les sphères politiques algérienne et marocaine. Il faut dire que la portée de ce triomphe des «Guerriers du Désert» dépasse le simple cadre sportif pur. Le football, plus que tout autre sport, a un impact non-négligeable sur l’image de l’Algérie à l’international. Pour revenir à la réception d’hier, on notera que d’autres personnages majeurs de la classe politique Dz étaient recensés sur les lieux de cette cérémonie solennelle. Ainsi, on peut noter le Président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, ainsi que Brahim Boughali, président de l’Assemblée populaire nationale (APN).



Médaille d’or pour le Président

Aussi, le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane était présent en compagnie du Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Saïd Chenegriha et le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj ainsi que des membres du Gouvernement et des cadres de l’Etat. Les honneurs sont revenus à l’ensemble des staffs technique et médical avec 19 joueurs des 23 qui ont pris part à cette épopée qatarie.

En effet, le quatuor composé de M’Bolhi, Zeghba outre Soudani et Abdellaoui a dû regagner l’Arabie saoudite depuis le Qatar sur insistance des clubs respectifs. Toutefois, le prestigieux trophée était là. Le Président de la République l’a reçu des mains de Brahimi et Benlamri pour prendre la photo officielle avec la conquête. Pour sa part, Abdelmadjid Bougherra, coach d’«El-Khadra» A’, a offert une médaille d’or au Chef de l’Etat.

Pour la deuxième fois en l’espace de 2 ans et demi, le Palais du Peuple a vu des conquistadors fouler son sol. Pour rappel, c’est le regretté Abdelkader Bensalah, président par intérim en 2019, qui avait honoré les poulains de Djamel Belmadi après leur sacre à la CAN-2019.