En Angleterre, une information fait le tour de la presse généraliste britannique qui n’en revient pas ! Vous le savez, Roman Abramovich, propriétaire russe de Chelsea, a été poussé dehors par le gouvernement britannique en raison de ses liens avec le Kremlin. Obligé de vendre, il est rentré au pays et a été diligenté pour ouvrir des pourparlers et des négocions entre l’Ukraine et la Russie ! Mais comme l’annonce le Daily Mirror, il a été «empoisonné pendant ces discussions pour la paix» ! Abramovich et des négociateurs ukrainiens auraient souffert de symptômes laissant penser à un empoissonnement. Ils auraient ainsi eu les yeux rouges, des douleurs constantes et la peau qui pèle au niveau du visage et des mains. Pour le Daily Mail, «Abramovich «aveuglé par une attaque au poison».» Bon, l’Oligarque va bien et a été sorti d’affaire, le but était d’effrayer certaines personnes présentes à ces réunions. D’ailleurs comme l’indique The Guardian, les «négociations reprennent», mais sans Abramovich !

