Le développement de filières entières, comme l’automobile, l’électronique électroménager bridée, la baisse d’activité du secteur du BTPH, la sous-utilisation des capacités de production, les difficultés à investir sont autant de facteurs qui freinent la création et le maintien des emplois.

Par Khaled Remouche

La question de la lutte contre le chômage a figuré au menu du Conseil des ministres de dimanche dernier. A la faveur du bilan périodique des projets d’investissement débloqués, le chef de l’Etat a saisi l’opportunité pour insister dans ses instructions sur la nécessité de poursuivre la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d’investissement à l’arrêt. Le médiateur de la République, dans son exposé, fait état de 854 projets d’investissement débloqués sur 915, soit 15 nouveaux projets d’investissements « libérés ». Au total, la mise en service de ces projets permettra la création de 50 000 emplois.

Le communiqué officiel, rendu public à l’issue du Conseil, est laconique quant à la ventilation de ces projets par filière, leur plus-value pour l’économie nationale et leur apport en termes de substitution aux importations ou aux exportations hors hydrocarbures. Le chef de l’Etat a également ordonné au gouvernement de veiller à assurer l’exploitation optimale du foncier industriel non exploité pour l’octroyer aux vrais investisseurs. Il convient sur ce point de rappeler que les entreprises publiques détiennent un foncier industriel important non exploité. Le communiqué ne livre pas non plus de chiffres sur l’importance de ce foncier non exploité ni sur l’importance du foncier industriel récupéré.

Ce gap en termes d’informations ne permet pas une visibilité aux opérateurs qui veulent s’engager dans la réalisation de projets industriels. La question est de savoir également comment définir les vrais investisseurs ? La raison dit qu’il s’agit d’opérateurs qui ont prouvé leurs capacités dans la production de biens industriels de qualité et qui ont mené à bien des projets industriels. Mais faut-il fermer la porte à de jeunes investisseurs ? Si leur projet est bien mature et accompagné par des professionnels, pourquoi leur barrer la route ? Dans les deux cas, l’exigence d’intégrité est requise. Pour cela, le chef de l’Etat a exigé du gouvernement la mise en place d’une réglementation stricte pour bénéficier de la concession du foncier industriel et agricole. Nous voyons là que le potentiel en foncier industriel et agricole est toujours en jachère, alors que le Fonds monétaire international (FMI) dans ses projections prévoit une augmentation du taux de chômage à 15% et plus dans les années à venir. Suite à la chute des prix du baril, en 2014, et la crise sanitaire à partir de 2020, l’Algérie a assisté à un rebond du chômage qui a dépassé les 14%, selon le FMI.

Le gouvernement Aïmène Abderrahmane tente d’inverser la tendance. Mais comment booster l’emploi quand le climat des affaires est loin d’être amélioré, que la tendance bureaucratique continue à peser sur l’investissement industriel et agricole ? L’effort de l’Etat pour débloquer les projets d’investissement est à saluer. La mise en service des projets industriels débloqués contribuera à freiner l’augmentation du taux de chômage, mais pas à résorber le chômage. Quand on voit 1 500 000 jeunes essentiellement qui tentent de s’inscrire pour bénéficier de l’allocation chômage, on mesure combien de chemin reste à faire pour ramener le taux de chômage à moins de 10%.

Tout cela intervient au moment où des filières entières sont toujours bridées : automobile, électronique-électroménager, le BTPH ne semble pas se remettre des effets de la crise sanitaire et enregistre une baisse d’activité. Or, « quand le bâtiment va tout va ». La reprise effective par l’Etat des actifs industriels des oligarques peut participer également à un rebond de l’emploi en Algérie. N’oublions pas l’exploitation optimum de l’outil de production et la poursuite de l’essor des entreprises publiques et privées. Or, nombre d’entreprises ne se sont pas encore remises du choc provoqué par la crise sanitaire et qui se fait encore ressentir. Le défunt Redha Hamiani, l’ex-président du FCE soulignait qu’il fallait que les petites et moyennes entreprises passent à un autre palier, celui de se transformer en grandes entreprises. Or, peu de moyennes entreprises sont devenues de grandes entreprises et le nombre de créations de petites et moyennes entreprises reste modeste.

Le tissu des PME en Algérie est moins dense que celui des pays voisins ou à un degré de développement comparable. Autour de grandes entreprises ne gravitent pas des milliers d’entreprises. Or Sonatrach, Sonelgaz, Naftal et d’autres grandes entreprises privées ont le potentiel pour le faire. Il suffit qu’elles réalisent dans les délais de grands projets structurants tels que ceux de la pétrochimie.

Toute cette liste de handicaps, guère exhaustive, fait que l’Algérie est loin de gagner la bataille de l’emploi. Tous ces facteurs pourraient contribuer à ce que, de nouveau, l’Algérie atteigne un taux de chômage à un chiffre.