La mauvaise nouvelle est tombée pour Wesley Fofana. Victime d’un tacle dangereux de Fernando Niño lors d’un match amical entre Leicester et Villarreal, le défenseur central français a dû sortir sur civière à cause d’une fracture de son tibia gauche. Après sa victoire dans le Community Shield face à Manchester City samedi après-midi (1-0), l’entraîneur des Foxes Brendan Rodgers a donné des nouvelles de l’ancien Stéphanois, qui ne sont pas vraiment rassurantes, et annonce plusieurs mois d’absence.

«Fofana se fait opérer lundi et il ne jouera pas avant 2022. Nous devrons évaluer la situation dans les six prochains mois. Dans et autour de son ligament médial, il y avait beaucoup plus de dommages que nous l’avions espéré. Le scanner a montré qu’il y avait des dommages assez importants à cet endroit. Il va être opéré, puis il sera de retour sur le terrain d’entraînement jeudi ou vendredi prochain et commencera sa rééducation. C’est vraiment dommage pour nous de perdre son talent incroyable. Mais il est vraiment, vraiment de bonne humeur. C’est vraiment dommage, pour la Premier League, de ne pas avoir un talent comme celui-là. Pour nous, c’est un coup dur», a déclaré Brendan Rodgers en conférence de presse.

