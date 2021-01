On était nombreux à penser qu’Islam Slimani trouverait facilement preneur après son prêt prolifique avec l’AS Monaco (France) la saison dernière. Mais il n’en fut rien. Finalement, il était de retour à Leicester City duquel il devait bouger lors du dernier mercato estival. Ayant des exigences salariales très élevées, le Fennec n’a signé nulle part. Son contrat expirant en juin prochain, il devrait bouger dès ce mercato hivernal qui sera décisif pour son avenir avec la sélection.

En novembre dernier, il était logiquement absent du stage de la sélection. Slimani ne joue pas avec Leicester City. Il s’est contenté de 19 minutes avec l’équipe première depuis le début de la saison. Insuffisant pour être ne serait-ce que remplaçant de luxe avec l’EN.

Belmadi est sûr qu’il saura rebondir

En tout cas, Djamel Belmadi était clair à son sujet et tous ceux qui manquent de compétition : jouer le maximum de minutes reste un critère important. Le sociétaire des « Foxes » n’a pas pu faire de la place dans les plans de Brandon Rodgers. D’autant plus que l’équipe tourne bien pointant à la 3e place de Premier League et que Jamie Vardy, titulaire à la pointe de l’attaque, donne amplement satisfaction avec 11 réalisations.

Malgré cette passe délicate que connaît le deuxième meilleur buteur (30 pions) de l’histoire d’ « El-Khadra », le driver de l’Algérie est persuadé que le fer de lance pourra la dépasser. « Je pense qu’il n’y aura pas de soucis de ce coté là. Il y aura toujours des clubs qui ont besoin de joueurs comme Slimani. il n’est pas juste bon qu’à marquer des buts. C’est aussi un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses devant. Il a même élargi sa palette technique quand il jouait à Monaco où il était aussi très fort dans son rôle de remiseur notamment avec Ben Yedder. Je suis sûr qu’il saura rebondir dès le prochain mercato pour être à nouveau disponible pour l’équipe nationale », avait lâché Belmadi. Pas tout à fait faux puisque lorsque de sa pige monégasque il a pu marquer 9 buts et délivrer 7 passes décisives en 19 apparitions. Loin d’être négligeable.



Forcé de jouer au Golfe ?

Le successeur de Rabah Madjer notera aussi que « SuperSlim » aurait pu choisir la facilité « en allant dans le Golfe, mais il ne l’a pas fait et ça me plait.» Sur ce dernier point, la donne pourrait changer. Si des rapports le renvoient constamment en Ligue 1 française, l’ancien avant-centre du CR Belouizdad et du Sporting Lisbonne pourrait aussi étudier la piste menant dans les championnats du Golfe. Et ce, même s’il n’a « que » 32 ans et que sa détermination a toujours été de rester au Vieux Continent.

Ce qui freinerait une arrivée à l’AS Saint-Etienne par exemple serait son salaire trop élevé sachant qu’il était rémunéré à hauteur de 320.000 euros à l’AS Monaco qui payait la mensualité stipulée dans son bail signé avec Leicester en 2016. Sur ces émoluments conséquents, seuls les teams qataris ou saoudiens pourraient s’aligner. Le nom d’Al-Duhail (Qatar) figure parmi les éventuels prétendants ainsi que celui d’Al-Shabab Riyad (Arabie saoudite). Là-bas, il aura certainement du temps de jeu et la rémunération qui va avec. Après, il y a le prestige footballistique qui sera entamé avec un rapprochement de la retraite pour un footballeur qui aura toujours poussé les défis au plus loin. On voit mal Slimani jouer dans la péninsule arabe. C’est pour cela que l’éventualité de le voir trouver un point de chute européen reste plausible. Cela nécessitera probablement qu’il soit moins gourmand sur le plan financier. Ce dossier sera à suivre attentivement avec une seule certitude : le Dz quittera Leicester City d’ici la fermeture du marché hivernal.

Les dates du mercato hivernal 2021:

Italie : Du 4 janvier 2021 au 31 janvier 2021

Espagne : Du 4 janvier 2021 au 1er février 2021

Allemagne : Du 2 janvier 2021 au 1er février 2021

France : Du 2 janvier 2021 au 1er février 2021

Portugal : Du 5 janvier 2021 au 4 février 2021

Belgique : Du 4 janvier 2021 au 1er février 2021

Pays-Bas : Du 4 janvier 2021 au 1er février 2021

Russie : Du 22 janvier 2021 au 21 février 2021

Turquie : Du 1er janvier 2021 au 28 janvier 2021