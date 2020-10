Folie : absence de raison. Difficile de qualifier autrement l’irrationnel transfert de Wesley Fofana vers Leicester contre un chèque de 40 millions d’euros. Même si son potentiel est certain, même si sa progression à Saint-Etienne est impressionnante, rien ne justifie, hormis son âge et son marché anglais, la somme dépensée par les « Foxes » pour un joueur qui compte 20 matches de Ligue 1, aucun en Ligue des champions et qui n’est même pas encore international Espoirs. Ces 40 millions ne correspondent en rien à ce qui se fait sur le marché pour un joueur de son expérience. Seul défenseur central de moins de 20 ans vendu plus cher que Fofana, Matthijs de Ligt était capitaine d’une Ajax Amsterdam demi-finaliste de Ligue des champions et solide international néerlandais au moment de son départ à la Juventus Turin pour 85,5 millions d’euros. Autant dire que les deux carrières, au même moment, sont incomparables. Le transfert de Fofana est un OVNI. La preuve :



12e transfert le plus cher de l’été

Dans un contexte économique morose et alors que les finances des clubs sont fortement impactées par la pandémie de Covid-19, l’offre de Leicester est complètement hors marché. Fofana et ses 20 matches en Ligue 1 valent aujourd’hui autant qu’Hachraf Hakimi (21 ans, Inter Milan, 118 matches professionnels, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et maillon fort de Dortmund) ou Hakim Ziyech (22 ans, Chelsea, 33 sélections avec le Maroc, meilleur joueur du championnat des Pays-Bas à trois reprises et demi-finaliste de la C1 2019). Et même si l’âge (29 ans) et la situation contractuelle de Thiago Alcantara, arrivé à Liverpool pour 30 millions d’euros, n’est pas comparable avec ceux de Fofana, ses accomplissements non plus…



7e joueur de moins de 20 ans le plus cher de l’histoire

L’âge de Fofana (19 ans) et son potentiel furent les principaux arguments de vente de l’ASSE. C’est eux qui ont fait grimper sa cote. Mais même sur le marché spéculatif des très jeunes, Fofana fait figure d’exception. Un défenseur de moins de 20 ans sans aucune expérience internationale à ce prix-là, c’est une grande première. Tous ceux de sa catégorie d’âge qui ont coûté 40 millions d’euros ou plus avaient fait leur preuve en Ligue des champions et/ou en sélection (De Ligt, Martial, Mbappé, Joao Felix) au moment de leur transfert ou occupent un poste traditionnellement mieux valorisé d’attaquant (Rodrygo, Vinicius Junior). Mais même les avant-centres à fort potentiel comme Wayne Rooney (37 millions en 2005) ou Gabriel Jesus (32 millions en 2016) ont coûté moins chers que le Stéphanois. L’hiver dernier, Dortmund n’a dépensé que 20 millions pour Erling Haaland, alors meilleur buteur de la phase de poules de C1.



16e défenseur central le plus cher de l’histoire

Wesley Fofana est le défenseur central sans cape internationale ni expérience en Ligue des champions le plus cher de l’histoire. Le montant de son transfert dépasse ceux de défenseurs références. Benjamin Pavard, champion du monde, a coûté moins cher au Bayern Munich (35ME) que le Stéphanois à Leicester. Même chose pour Clément Lenglet, référence en Liga au moment de son départ pour le Barça contre 35,9 millions d’euros.

Lilian Thuram, champion du monde, d’Europe et alors meilleur défenseur de la planète, avait coûté moins cher à la Juventus en 2001 (36 ME). Autre époque certes. Mais même aujourd’hui, à l’été 2020, la somme de Fofana ne correspond à rien. Les Verts ne pouvaient mieux le valoriser et le vendre à ce prix-là est inespéré. n

