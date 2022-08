Une messe a réuni mardi au Caire les proches de six enfants d’une même famille, dont des soeurs jumelles et leur frère, morts dans l’incendie dimanche d’une église copte dans la capitale égyptienne, selon un correspondant de l’AFP. Cet incendie, causé par un court-circuit, a eu lieu lors d’une messe à l’église Abou Sifine, située dans une ruelle étroite d’Imbaba, quartier populaire densément peuplé de la rive gauche du Nil. D’après les autorités, 41 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées. «Ma tante Magda et ses filles Mirna et Irina, ainsi que les trois enfants d’Irina» sont morts asphyxiés dans l’incendie, a déclaré à l’AFP Sandy George dans l’Eglise de la vierge Marie, dans le centre du Caire, où se tenait la messe mardi.

Barthina et Mariam, des jumelles, étaient âgées de cinq ans et leur frère Ibram de quatre ans. Si les autorités n’ont pas dit combien d’enfants avaient péri dans le sinistre, un média local a publié la liste de l’hôpital d’Imbaba avec l’identité de dix enfants de moins de 16 ans décédés. Une autre fratrie, des triplés, figure sur cette liste. Des journalistes de l’AFP ont assisté dimanche aux funérailles de victimes et vu plusieurs cercueils d’enfants. La «messe du troisième jour», célébrée par les chrétiens d’Egypte, marque la montée de l’âme des défunts vers le ciel, a déclaré l’évêque Martyros dans l’église.

«Le pays entier souffre» a-t-il affirmé à l’assemblée. Mardi, dans une église voisine, un correspondant de l’AFP a vu près de 200 personnes réunies en mémoire du père Abd al-Messih Bekheit, mort alors qu’il essayait de sauver des membres de sa congrégation coincés par les flammes.

D’après des résidents, d’autres personnes ont bravé les flammes et la fumée pour sauver des enfants. Des témoins du drame ont pointé du doigt les autorités, accusées d’avoir mis plus d’une heure pour réagir, malgré la version officielle. n

