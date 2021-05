Le Premier ministre, M. Abdelazziz Djerad, a décidé l’octroi, à partir d’aujourd’hui, mercredi, d’une aide de trois cent mille dinars (300.000 DA) aux jeunes candidats indépendant de moins de 40 ans, pour couvrir leurs frais de campagne électorale pour les législatives du 12 juin, a annoncé le président de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi. Une instruction fixant les conditions et le montant couvrant les frais de la campagne électorale pour les jeunes candidats aux législatives du 12 juin prochain a été signée par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, est « applicable, à partir d’aujourd’hui », a indiqué Chorfi, en marge de sa visite dans la wilaya de Médéa. Cette décision intervient suite aux dernières rencontres qui ont regroupées, d’une part, l’autorité nationale indépendante des élections et des représentants des candidats indépendants, et, d’autre part, la rencontre entre l’Anie et les ministres de l’intérieur, des collectivités locales et l’aménagement du territoire et celui des finances, concernant les modalités de financement des frais de campagne au profit de cette catégorie de candidats, a-t-il expliqué. L’instruction du premier ministre, a ajouté M. Chorfi, fixe le montant de l’aide financière qui sera accordée par le gouvernement aux candidats indépendants de moins de 40 ans, à 300 000 DA, pour chaque candidat qui leur permettra de financer les frais de conception d’affiche et divers autres dépenses rentrant dans le cadre de la campagne électorale.(APS)

Articles similaires