Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote dans le cadre des élections législatives sur simple présentation d`une pièce d`identité jointe si possible d’une carte d’électeur, a annoncé samedi l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). « A l’occasion de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) en date du 12 juin 2021, les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit électoral dans les bureaux de vote où ils sont inscrits sur simple présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire ou passeport) jointe si possible d’une carte d’électeur », lit-on dans le communiqué. Pour prendre connaissance du centre et du bureau de vote où l’électeur est inscrit, ce dernier « peut s’assurer qu’il est inscrit sur la liste électorale de sa commune via la plateforme électronique de l’ANIE +INA ELECTIONS+ sur le lien : http: services.ina-election.dz/orientation« . (APS)

