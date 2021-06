L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé dimanche avoir honoré ses engagements et ses promesses concernant les Législatives du 12 juin conformément à la Constitution et à la loi organique sur les élections, en assurant toutes les conditions et toutes les garanties pour le succès de cette échéance électorale, a indiqué un communiqué de l’ANIE. « L’ANIE a honoré ses engagements et ses promesses conformément à la Constitution et à la loi organique sur les élections en assurant toutes les conditions et toutes les garanties qui ont permis au peuple de voter ce qui a donné satisfaction aux candidats, des partis et des listes indépendantes, aux Législatives du 12 juin », précise la même source. Le peuple algérien a voté dans une ambiance pacifique en toute démocratie et dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place à cet effet, ajoute le communiqué. L’ANIE a évoqué la rencontre et le dialogue ouvert avec les candidats aux élections législatives et la signature par ces derniers de la Charte d’éthique des pratiques électorales, en plaçant leur confiance dans l’ANIE et dans son processus pour l’instauration des règles de la démocratie électorale après que celle-ci ait prouvé sa compétence et sa crédibilité lors de la Présidentielle du 12 décembre 2019 et du référendum sur la constitution, et aujourd’hui, aussi, avec la même confiance et détermination, dans l’application des lois de la République prévues dans la loi organique sur les élections. « Les déclarations et communiqués émanant de certaines parties connues pour de telles pratiques et qui sont sans fondement, attentent à l’engagement de l’ANIE et à son intégrité reconnue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en prétendant qu’elle n’est pas capable de protéger les voix des électeurs et en appelant le Président de la République à assumer la responsabilité sur un ton de menace. « Ces allégations portent atteinte aux valeurs de l’Etat et de la République, et sont un appel fallacieux pour semer l’anarchie et le doute », martèle l’ANIE. L’ANIE réaffirme qu’elle est digne de confiance et à la hauteur de cette responsabilité », conclut le communiqué.

Articles similaires