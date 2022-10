Le parti centriste du Premier ministre sortant Krisjanis Karins a remporté les législatives lettones samedi 1er octobre 2022, selon les résultats partiels portant sur 96 % des bureaux de vote, alors que les partis proches de la minorité russe en sortent affaiblis. Nouvelle Unité de M. Karins obtient 18,94 % des voix, alors qu’un seul parti soutenu par la minorité russophone, Stabilité !, franchit le seuil d’éligibilité de 5% avec 6,75%, et que la formation historique des russophones, Harmonie, jadis puissante, se retrouve hors du Parlement, tout comme l’Union Lettone des Russes (pro-Kremlin).

L’Union des Verts et Paysans (centriste et social-démocrate) vient en seconde position avec 12,66%, suivie de Liste Unie (Verts et partis régionaux, centristes,10,98%), de l’Alliance Nationale (centre droit, 9,31%) et de Stabilité!, (de tendance populiste, 6,75%). Un autre parti populiste, Lettonie d’abord, les Progressistes (gauche social-démocrate) et développement/FOR devrait aussi introduire quelques députés dans le parlement monocaméral de cent sièges.

Les résultats du scrutin renforcent les chances de M. Karins d’être chargé officiellement par le président Egils Levits de former le prochain gouvernement, lorsque le nouveau Parlement commencera à fonctionner au début du mois de novembre dans ce pays balte de 1,8 million d’habitants, membre de l’UE et de l’Otan.

M. Karins a précisé à l’agence LETA que le président Levits avait invité les représentants des partis entrant au parlement à une réunion lundi 3 octobre. Sans attendre l’annonce des résultats officiels définitifs, il a donné quelques indications sur ses intentions. «Nouvelle Unité n’entrera pas en coalition avec les partis qui cherchent leurs orientations politiques en Russie et nous ne collaborerons pas non plus avec l’Union des Verts et des Paysans. D’autres options sont ouvertes», a-t-il déclaré à la Télévision publique LTV1 Les résultats ont confirmé par ailleurs le déclin du parti social-démocrate Harmonie, proche de la minorité russophone (30% de la population). L’ancien chef d’Harmonie et ancien maire de Riga Nils Ushakovs, aujourd’hui député européen, a expliqué le piètre résultat de sa formation par sa condamnation de l’agression russe en Ukraine.

