Le corps électoral définitif après examen des recours introduits compte 23.587.815 électeurs au niveau de 58 wilayas, tandis que le nombre d’électeurs pour la communauté algérienne établie à l’étranger s’élève à 902.365 électeurs, a indiqué mardi le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. S’exprimant au terme de l’installation de deux comités de l’ANIE (contrôle de la campagne électorale et répartition du temps d’antenne), M. Charfi a fait état d’un total de 212.797 nouveaux inscrits, après le traitement des recours et de 111.961 radiés, portant ainsi le corps électoral sur le territoire national à 23.587.815 électeurs».

Pour ce qui est du corps électoral de la communauté nationale établie à l’étranger, le nombre a atteint 902.365 électeurs, a ajouté le responsable. S’agissant des dossiers de candidature en prévision des législatives du 12 juin prochain, le président de l’ANIE a révélé que, jusque-là, deux listes indépendantes ont déposé leurs dossiers de candidature à savoir «El Fakhr» (Laghouat) et «El-Hisn EL-Matin» à (Tipasa).

Les coordinateurs de l’ANIE au niveau de Laghouat et de Tipasa auront à examiner les dossiers de candidature dans un délai de huit (08) jours au plus tard. Si les dossiers sont rejetés, les concernés peuvent introduire un recours au niveau du tribunal administratif puis le Conseil d’Etat, a-t-il poursuivi.

Le nombre de formations politiques ayant formulé le vœu de participer à ces échéances est de 53 partis jusqu’à maintenant. n

Articles similaires