Le Conseil constitutionnel a proclamé mercredi soir les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) du 12 juin 2021, conformément aux dispositions de la Constitution et à la Loi organique portant régime électoral. Selon le Conseil constitutionnel, le nombre des inscrits pour cette consultation populaire est de 24.453.992, tandis que le nombre de votants est de 5.628.401, alors que le taux de participation est établi à 23 %. Quant au nombre de bulletins nuls, il est de 1.111.678 et les suffrages exprimés sont de 4.610.723. Les résultats proclamés font ressortir que le parti du Front de libération nationale (FLN) reste toujours en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 84 sièges, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 65 sièges et du Rassemblement nationale démocratique (RND) qui a remporté 58 sièges. L’article 211 de la Loi électorale stipule que « les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle (actuellement Conseil constitutionnel), au plus tard, dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des résultats provisoires arrêtés par l’Autorité indépendante ». Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche avait annoncé, jeudi dernier, que le Conseil était destinataire de plus de 400 recours déposés par les candidats aux dernières élections législatives.

