La révision exceptionnelle des listes électorales en prévision des élections législatives du 12 juin prochain a débuté mardi et se poursuivra durant huit (08) jours, conformément au décret portant convocation du corps électoral pour ces élections, signé jeudi dernier par le président Abdelmadjid Tebboune. L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a invité, dans un communiqué, les citoyens et les citoyennes non-inscrits sur les listes électorales, en particulier ceux âgés de 18 ans le jour du scrutin, à s’inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence, placée sous l’autorité de l’ANIE. Les électeurs et électrices ayant changé de lieu de résidence doivent, pour leur part, se rapprocher de la commission de révision des listes électorales au niveau de leur nouvelle résidence pour leur réinscription munis d’une attestation de résidence et d’une pièce d’identité, a ajouté l’ANIE. Les citoyens et les citoyennes peuvent, également, s’inscrire via la plateforme électronique de l’ANIE »HTTPS://services.ina.elections.dz/register ». Les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales sont ouverts de 09h00 du matin à 16h30, hormis les vendredi. Quant aux citoyens résidant à l’étranger, ils sont invités à se rapprocher des commissions de révision des listes électorales au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription, conformément aux mêmes modalités.

