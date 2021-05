PAR NAZIM B.

A une semaine du coup d’envoi de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 12 juin prochain, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a fait le point sur la situation, le jour même de l’expiration de l’opération de traitement des dossiers de candidatures.

Mais, avant le point établi en conférence de presse, le président de l’ANIE Mohamed Charfi a reçu des représentants de 18 formations politiques qui voulaient des explications suite à l’élimination de certains dossiers. Et si Charfi semble avoir ouvert les canaux de dialogue avec les partis contestataires, le FLN et le RND ne décolèrent pas. Ils ne cessent de critiquer le travail accompli par l’ANIE «coupable d’avoir rejeté des dossiers de candidatures» de leurs formations politiques.

Dans un communiqué rendu public, l’ancien parti unique a «dénoncé l’arbitraire de l’ANIE qui a abusé dans l’application d’un chapitre de l’article 200 du régime électoral». Le FLN est allé jusqu’à dire que les délégations de l’ANIE au niveau des wilayas «mènent un travail de sape contre la régularité du futur scrutin». Mais dans son point de presse, Charfi a éludé les attaques des partis qui ont exprimé leur désapprobation en se contentant de livrer les chiffres établis à la fin de l’opération, qui sera suivie, le 17 mai, par le début de la campagne électorale.

En effet, Mohamed Charfi a annoncé, dimanche soir, que 1 483 listes ont été acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain dont 646 listes présentées au titre d’un parti politique et 837 listes indépendantes. Il a indiqué que l’ANIE a réceptionné 4 900 listes ayant exprimé leur intention de prendre part aux législatives du 12 juin prochain et ayant retiré les formulaires de candidature, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une rencontre avec des représentants de 16 partis politiques.

Le nombre de listes ayant déposé les formulaires de candidature a atteint 2 490 dont 1 237 présentées au titre d’un parti politique et 1 253 listes indépendantes, selon Charfi qui a indiqué que le nombre de dossiers de candidature déposés à l’ANIE était de 25 416, dont 12 854 déposés par des partis politiques et 12 562 par des indépendants. Il a précisé que 1 483 listes ont été acceptées «sans réserve» pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain dont 646 listes présentées au titre d’un parti politique et 837 listes indépendantes. Le nombre de listes acceptées mais qui incluent en leur sein un candidat rejeté a atteint 898 listes dont 462 listes présentées au titre d’un parti politique et 436 listes indépendantes.

En ce qui concerne les causes de rejet de certaines listes, M. Charfi a indiqué qu’elles étaient liées aux milieux suspects de l’argent et des affaires (1 199 listes rejetées), aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté (281 listes) et au manque de documents requis (410 listes). Il a également cité d’autres causes dont la condition d’âge (89 listes rejetées), la non-inscription sur les listes électorales (129 candidats), ainsi que la situation vis-à-vis de l’administration fiscale (72 cas) et du Service national (62 cas), la présence de plus de deux personnes sur une même liste ayant des liens de parenté (7 cas) et l’occupation d’une fonction ne permettant pas de se porter candidat (3 cas). Pour ce qui est des dossiers rejetés définitivement, l’Autorité a comptabilisé, à dimanche midi, 297 listes. Les causes du rejet sont liées au non-respect de l’âge (47 cas), du niveau universitaire (6 cas) du nombre de formulaires (162 cas) en sus du non-respect de la parité. S’agissant des recours déposés auprès des tribunaux administratifs, ils ont atteint 847 dont 450 déposés par des partis politiques et 397 émanant de candidats indépendants. Le tribunal administratif doit statuer dans un délai de 5 jours à compter de la date d’enregistrement du recours.

A noter que Charfi a annoncé, avant-hier, la mise en place d’une cellule de coordination entre l’Autorité et les partis politiques «afin d’éliminer tout obstacle pouvant entraver les préparatifs» des prochaines législatives. n

