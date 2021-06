Les élections législatives ont eu lieu hier dans la sérénité sur l’ensemble du pays alors qu’elles étaient émaillées d’incidents et saccages des urnes dans certaines localités à Bouira et Béjaïa et que plusieurs centres de vote ont été fermés à cause d’actes d’empêchement dès les premières heures du scrutin dans la wilaya de Tizi Ouzou.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le déroulement du scrutin n’a pas différé des précédentes consultations législatives qui, traditionnellement, ne mobilisent pas contrairement aux locales qui voient les populations s’investir davantage notamment dans les milieux ruraux. La désaffection des électeurs pour tout scrutin législatif est à considérer comme une constante ; le taux de participation aux législatives de 2017 était de 35,37 % alors qu’il était de 43 % en 2012. Hier, l’ANIE a fait état d’un taux de 3,78% à 10 heures, passé à 10,02 à 13H et 14,47 % à 16h.

Cette élection succède par ailleurs à deux rendez-vous électoraux qui n’ont pas connu une forte participation, puisqu’au dernier référendum constitutionnel du 1er novembre 2020, il y a eu 23,13 % des inscrits alors que la présidentielle du 12 décembre 2019 a été marquée par la participation 39,88 % sur un total de 24 464 161 inscrits.

Mais le contexte général dans lequel s’est déroulé le renouvellement anticipé de la composante de l’APN a ajouté son lot d’incertitudes à celui du taux de participation que d’aucuns qualifient d’enjeu majeur du rendez-vous d’hier encadré par l’ANIE. Plus que cette curiosité sur le taux de participation, c’est la tendance des scores que réaliseront les partis politiques, un point qui définira la configuration parlementaire pour le mandat législatif 2021-2026 et qui impactera sans doute l’échiquier politique national qui ne sera pas visiblement dominé par le FLN et le RND.

Est-ce le temps béni pour le courant islamiste, dont toute la composante a pris part à cette joute électorale, boudée par les formations du courant démocratique ? La question n’aura cependant sa réponse qu’à la proclamation des résultats préliminaires du scrutin que le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) Mohamed Charfi ne prévoit pas avant la fin de la semaine au vu de la complexité du comptage des bulletins dans la nouvelle formule de listes ouvertes.

Ce qu’a dit Tebboune

A un rythme timide, y compris dans les médias et réseaux sociaux, le déroulement de l’opération de vote a été boostée par les déclarations du président Tebboune qui a répondu à quelques interrogations de journalistes après avoir voté au niveau de l’école Ahmed-Aroua à Staouéli.

M. Tebboune s’est exprimé à cette occasion sur sa vision du taux de participation et de la position des partisans du boycott. «J’ai accompli mon devoir en tant que citoyen (…) Je pense que nous sommes sur la bonne voie puisque nous sommes attaqués de l’autre côté. Ils ne sont pas contents de voir l’Algérie donner la décision à son peuple», a-t-il dit. «Ceux qui veulent boycotter sont libres, à condition qu’ils ne l’imposent pas aux autres. Il m’est arrivé de dire que le taux de participation n’était pas important, ce qui est important ce sont ceux qui sortiront des urnes et qui auront la légitimité nécessaire, parce qu’ils ont été élus par le peuple, pour prendre en mains le pouvoir législatif», a-t-il soutenu.

«Des personnes cherchent à imposer leurs diktats sans que nous sachions qui elles représentent. Aucune personne ni aucun groupe ne peut imposer ses diktats à un peuple tout entier. Ceux-là sont libres dans leurs déclarations, mais le peuple voulait ces élections et elles ont eu lieu», a-t-il soutenu. En ce qui concerne le taux de participation, il a déclaré avoir suivi à la télévision le début de l’opération où «il y a de la participation notamment des jeunes et des femmes», se disant «optimiste» quel que soit le taux de participation. Pour le premier magistrat du pays «partout dans le monde, y compris dans les grandes démocraties, le taux de participation aux législatives n’est toujours pas le même que celui de la présidentielle».

Interrogé sur la composante du prochain gouvernement qui sera nommé après les législatives, le Président a indiqué que «la Constitution a tranché à ce sujet, c’est-à-dire en cas de majorité parlementaire ou présidentielle», déclarant que «dans les deux cas, nous allons prendre une décision consacrant la véritable démocratie».

Sur le processus global de renouvellement des assemblées élues, M. Tebboune a indiqué que ces législatives constituent «un deuxième jalon dans le processus de changement et d’édification d’une Algérie démocratique encore plus proche du citoyen qu’avant, en attendant la tenue prochainement des élections locales (APW et APC), qui présentent le dernier jalon de ce processus».