L’Algérie a enregistré 109 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) durant les dernières vingt-quatre heures, contre 112 la veille, soit une légère baisse. De même, 7 cas de décès (contre 9) ont été enregistrés, soit également une légère baisse. Les guérisons, elles, ont connu une hausse sensible. Elles sont passées à 186 patients guéris durant les dernières vingt-quatre heures, contre 98 patients guéris la veille, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total des personnes testées positives au Covid-19 s’élève, ainsi, à 10.919 cas, soit 24,9 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 767, alors que le nombre des patients guéris ayany quitté les établissements hospitaliers passe à 7.606, selon les précisions données par le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19 en Algérie.

Les nouveaux cas de décès ont été enregistrés dans les wilayas de Blida et d’El Oued avec 2 cas chacune, et dans les wilayas de Sétif, Tissemsilt et M’sila où il a été recensé un cas dans chacune d’elles a ajouté Dr Fourar, tout en relevant que «les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des décès».

Il a, par ailleurs, noté que 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 11 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures.

Toujours selon le porte-parole du Comité scientifique, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement à l’hydroxy-chloroquine s’élève à 22.282, dont 9.373 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 12.909 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a poursuivi Dr Fourar, précisant que 42 patients sont actuellement en soins intensifs.

A la fin du point de presse, il a réitéré les recommandations relatives au respect des mesures de prévention, appelant «tous les citoyens à faire preuve de vigilance et d’esprit des responsabilité», en portant le masque, en maintenant la distanciation physique entre les personne et en veillant aux autres mesures d’hygiène dont le lavage des mains. Des mesures présentées comme étant les gestes barrières permettant de casser la chaine de transmission de Covid-19 et, par conséquent, endiguer la pandémie.

