PAR MILINA KOUACI

La suspension des cours ne sera pas prolongée. La reprise aura lieu à la date fixée, soit le dimanche 30 janvier 2022, a affirmé, hier, l’Inspecteur central au ministère de l’Education nationale, Boualem Benlaouar, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne I. Ce dernier a par ailleurs démenti l’existence de cas de décès dus à la Covid-19 parmi les élèves.

Les élèves auront cours ce dimanche, a confirmé l’Inspecteur central de l’Education nationale. Il a indiqué que le ministère a donné des instructions aux directeurs de l’Education de désinfecter toutes les écoles en prévision de la reprise des cours ce dimanche dans des conditions sanitaires propices. « Le ministre de l’Education a donné des orientations aux directeurs de wilaya à l’effet de préparer le retour des élèves en classe et de prendre en charge les préoccupations soulevées dans l’objectif de garantir la sécurité sanitaire des élèves et des fonctionnaires du secteur », a affirmé M. Benlaouer dans un contexte où des syndicats craignent que la réouverture des écoles se fasse dans les mêmes conditions que celles qui ont incité la tutelle à la fermeture.

Boualem Belaouer a insisté également, sur la nécessité d’appliquer le protocole sanitaire et de respecter les mesures barrières, assurant que 2 000 inspecteurs de l’Education nationale sont prêts à intervenir en cas de constat de relâchement dans l’observation des mesures préventives.

Il a reconnu que des cas de coronavirus ont été signalés parmi les élèves et enseignants, mais a démenti les décès dus à la Covid-19 parmi les élèves contrairement aux rumeurs.

Sur un autre volet, l’Inspecteur central a souligné que le ministère de l’Education nationale avait publié un communiqué expliquant les raisons de la suspension et les mesures à prendre par les associations de parents d’élèves et les partenaires sociaux pour limiter la propagation de l’épidémie, expliquant que la suspension des études ne signifie pas vacances et son exploitation par les familles pour sortir avec leurs enfants dans les parcs et les aires de jeux, et contribuer par ricochet à la propagation de l’épidémie. L’objectif escompté derrière la suspension des cours est de freiner la propagation de coronavirus dans le milieu scolaire. Il a appelé, à ce propos, les élèves à suivre les cours dispensés sur la chaîne publique Al Maarifa spécialisée dans la présentation de cours de soutien aux élèves et leur accompagnement psychologique et aussi ceux publiés sur le site web de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (Onefd) au lieu de se tourner vers les cours particuliers qui se déroulent souvent dans des lieux incompatibles avec les mesures de sécurité et de prévention des risques d’infection par le coronavirus.

Boualem Benlaouer a sur un autre volet indiqué que le taux de vaccination parmi le personnel de l’Education a atteint 33%, exprimant toutefois son « soulagement » de la tendance « haussière » que connaît la quatrième campagne de vaccination du personnel du secteur.

Cependant, les inquiétudes persistent parmi les syndicats enseignants et les parents d’élèves quant à la hausse des cas de contaminations à la Covid-19. Ces derniers avaient appelé à la fermeture des écoles suite aux cas de coronavirus découverts dans les rangs des écoliers et des enseignants pour casser la chaîne de transmission. Bien que la tutelle ait annoncé la reprise des cours ce dimanche, la décision revient au Comité scientifique de suivi de l’évolution de coronavirus qui, dans le cas où il juge que la communauté éducative encourt un risque dans la reprise, proposera de suspendre les cours.

Pour rappel, une campagne de vaccination au profit du personnel de l’Education a été lancée dimanche et prend fin demain jeudi. Le taux de vaccination a été qualifié de « faible » par le premier responsable du secteur. M. Belabed a exprimé à maintes reprises sa conviction que la vaccination est « la seule issue » à la crise pandémique et le seul moyen de préserver la santé collective. n

