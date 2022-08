«Après un court rebond, retour à la récession»

Synthèse de Bouzid Chalabi

En termes de croissance pour l’année, les grandes institutions internationales n’ont eu de cesse de rabaisser leurs prévisions. C’est le cas pour le Fonds monétaire international (FMI) qui l’anticipe désormais à 3,2% contre près de 5% en octobre 2021, comme l’indique l’agence de notation S&P Global dans une note.

Et pourtant, «de bonnes perspectives de croissance se dessinaient dans le monde et l’inflation était perçue comme largement transitoire», rappelle cette même source. Qu’est-ce qui a donc changé pour passer du rebond à la récession en moins d’une année ? C’est la question à laquelle ladite agence a apporté des réponses. On lit d’emblée que l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février 2022, est pour beaucoup dans cette inversion de tendance économique mondiale, car la guerre a fait exploser les prix des céréales et de l’énergie. Pas seulement, «le conflit en question risque de faire plonger la planète dans le marasme», a alerté l’OCDE. En effet, aux quatre coins du globe, les prix ont flambé. Aliments, essence, matériaux… Les cours enregistrent une envolée. Selon S&P, de l’Europe aux Etats-Unis, de l’Amérique du Sud à l’Afrique, le constat est souvent le même. Une flambée des prix alimentaires avivée par des coûts de transport à la hausse au point que l’ONU a averti sur le risque d’un «ouragan de famines» en Afrique, bien que les prix se soient apaisés ces dernières semaines. Du côté de l’industrie, le coup de chaud s’est aussi manifesté. Et pour preuve. «Des secteurs très gourmands en énergie, tels que la chimie, la sidérurgie, ou la métallurgie, souffrent, minant l’industrie manufacturière en Allemagne et en Italie. En Chine et au Japon, le secteur est fragilisé par la stratégie chinoise de zéro Covid, souligne S&P dans sa note. Face à cette situation, les places financières ont été appelées à réagir.

Dirigeants et banquiers centraux dépassés

Le cabinet avance que devant cette inflation débridée, la politique du carnet de chèques est redevenue la norme parmi les pays développés, deux ans après les plans d’aides massifs liés aux confinements, et malgré des dettes publiques historiquement élevées. En conclusion, le Cabinet estime que les indicateurs mondiaux incitent peu à l’optimisme ; la confiance des consommateurs américains est proche de son plus bas historique, le moral des entrepreneurs allemands est au plancher en deux ans, tandis que l’immobilier chinois subit une sévère crise.

Sur l’énergie, l’Europe fait face à «un hiver de tous les dangers», préviennent de nombreux experts dans l’hypothèse où la Russie coupait davantage le robinet du gaz.

S&P indique enfin que le marasme actuel, couplé à la politique moins accommodante des banques centrales, fait craindre une récession d’ampleur mondiale, bien qu’elle soit à ce stade écartée par les grands prévisionnistes. Seul élément optimiste avancé par le cabinet, des signaux suggèrent que l’économie mondiale a des ressources pour se sortir de cette récession. <