Le cap de la somme à dix chiffres est en approche, pour LeBron James. La star des Lakers va cumuler un milliard de dollars de gain en carrière, à l’issue de l’année 2021, selon Forbes. Un total que quatre sportifs en activité peuvent déjà se targuer d’avoir atteint : les footballeurs Cristinao Ronaldo et Lionel Messi, le boxeur Floyd Mayweather et le golfeur Tiger Woods.

Le King, sur le parquet, comme en dehors. LeBron James, champion en titre avec les Lakers, est le joueur NBA le mieux payé en 2021, selon Forbes, qui comptabilise le salaire mais aussi les sponsors et autres contrats publicitaires. Le magazine spécialisé précise ce vendredi que c’est la septième année de suite que le natif d’Akron (Ohio) est au pinacle de ce classement.

James «devrait gagner 95,4 millions de dollars» cette année, dont un tiers «seulement» versé par la franchise Pourpre et Or. Il devance Stephen Curry (74,4 millions) et Kevin Durant (3e, 65,2 millions). Au total, James (36 ans) s’apprête à franchir le cap du milliard de dollars glanés depuis le début de sa carrière. Cristinao Ronaldo et Lionel Messi (footballeurs), Floyd Mayweather (boxeur) et Tiger Woods (golfeur) sont les quatre athlètes en activité à avoir déjà franchi cette barre.

