Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a indiqué, mardi dans un communiqué, que le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) « reçoit actuellement un traitement comme tous les autres citoyens infectés« . « Suite aux fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu décès du wali de Mascara, Abdelkhaled Sayouda, des suites du Covid-19, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dément ces rumeurs et affirme que le concerné reçoit un traitement comme tous les autres citoyens infectés par ce virus, leur souhaitant un prompt rétablissement« , précise le communiqué.

