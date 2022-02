Le foot vit d’arithmétique et de statistiques. Ainsi, il y a des chiffres de Raïs M’Bolhi (36 ans) avec Al-Ettifaq qui ont été relayés sur les réseaux sociaux et les pages sportives qui montrent une perméabilité inquiétante en club. Ses 33 buts concédés en 19 matchs pour 4 clean sheets seulement inquiètent fortement certains. Cependant, Djamel Belmadi a toujours fait confiance en le 2e Fennec le plus capé de l’histoire.

Par Mohamed Touileb

Cela fait près de 12 ans qu’il est le choix numéro 1 en équipe nationale. Aucun portier n’a pu évincer Raïs M’Bolhi de son poste. Hors sélection, il n’a pas eu la carrière qu’on lui prédisait ou qu’il devait avoir. Même quand il était au top de sa forme. Ses prestations avec « El-Khadra » ont -la plupart du temps- été remarquables. Même quand il ne présentait pas de certitudes en club. Et c’est le cas depuis le début de la saison avec Al-Ettifaq FC où il évolue depuis janvier 2018.



Coupe Arabe mémorable – CAN passable

En décembre dernier, en marge de la Coupe Arabe FIFA 2021 que l’EN A’ a remportée, il a rappelé à quel point il peut être décisif. D’ailleurs, au terme de ladite compétition, il était le récipiendaire du Gant d’Or (Meilleur gardien du tournoi). Par la suite, il y a eu la fâcheuse CAN-2021 qui a vu nos champions d’Afrique sortir prématurément de l’épreuve en concédant 4 buts concédés lors des trois matchs de la phase de poules.

Si l’arrière-garde algérienne n’a pas tenu le coup, l’ex U17 de l’équipe de France n’est pas à blâmer puisqu’il ne pouvait pas grand-chose sur les phases de jeu où il a dû baisser le rideau. Toutefois, on ne peut pas dire que ce genre de mésaventure donne de la confiance pour un gardien de but. Pour ne rien arranger, avec son club Al-Ettifaq FC, qu’il pourrait quitter à la fin de cette séquence footballistique, il n’a pu totaliser que 4 cleans sheets depuis l’entame de l’exercice 2021-2022. Et ce en 19 apparitions championnat et Coupe du Roi confondus.



Belmadi n’a d’yeux que pour lui

En effet, en moyenne : M’Bolhi concède près de 2 buts/match. Ce n’est pas fait pour lui donner de la sérénité et le sentiment d’être infranchissable. Ceux-là sont deux éléments importants pour un gardien. Parallèlement, avec les Fennecs, il a pu garder sa cage inviolée à 7 reprises sur ses 11 dernières capes. Une stat’ loin d’être négligeable. Aux yeux de Djamel Belmadi, il est indéboulonnable dans le onze. Aussi, depuis ses débuts internationaux, il a compilé 37 clean sheets soit 41% des matchs avec 0 but encaissé. Même en amical et quand il était au top de sa forme, son «concurrent» Alexandre Oukidja, convoqué pour 12 stages hors CAN-2019 et 2021, n’a jamais eu du temps de jeu au détriment de l’ancien sociétaire du Stade Rennais FC. Aujourd’hui, le Messin ne compte que 6 apparitions avec la tunique Dz en 33 présences sur feuille de match. La suprématie de M’Bolhi ne peut vraisemblablement pas être contestée ou remise sur la table à l’approche d’une date vitale qu’est la dernière étape qualificative pour le prochain Mondial. Pour la relève qui a du mal à pointer le bout de son nez, c’est un autre sujet.