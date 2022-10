La couleur est annoncée. Elle est la même : Rouge et Blanche. Le CR Belouizdad reste sur 3 titres de champion d’Algérie consécutifs. Naturellement, le Chabab aborde la saison 2022-2023 en tant que favori pour jouer les premiers rôles. Tendance confirmée avec cinq succès en autant de matchs en championnat. Le club est deuxième derrière le CS Constantine qui compte 2 longueurs d’avance et 3 matchs de plus.

Par Mohamed Touileb

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Belouizdadis qui assoient leur suprématie nationale. Lors de l’exercice écoulé, ils avaient signé un mauvais départ dans la compétition domestique. Mais cela ne les avait pas empêchés d’être couronnés au terme des 34 journées. Pour l’actuelle séquence, la donne a changé. L’entame est plus réussie comme le note le nouvel entraîneur Nabil El-Kouki : «5 victoires en 5 matchs, c’est l’un des meilleurs débuts de saison du CRB». Il est clairement difficile de faire mieux car la copie est parfaite sur le plan comptable.



Lacunes, effectif large, embarras du choix

Toutefois, les camarades de Sofiane Bouchar ont toujours des lacunes à combler pour avoir plus de maîtrise dans le jeu.D’ailleurs, après le succès 3 buts à 1 contre le NC Magra vendredi, l’entraîneur en chef a reproché à ses joueurs «leur manque de spontanéité et je demande plus d’intelligence à mes joueurs. On l’a vu sur l’action du but qu’on a encaissé, il y avait un joueur qui manquait et cela a laissé la place à l’adversaire pour marquer». Disposant d’un effectif très riche, le technicien tunisien a de quoi aligner un onze parfait quand on sait que des footballeurs de talent comme Ishak Boussouf et Aïmen Bouguerra qui ne jouent pas souvent.

«Boussouf et Bouguerra sont des valeurs sûres. On a donné du temps de jeu à Boussouf pour qu’il puisse intégrer le groupe, sentir ce qu’étaient une mise au vert et une veille de match. Je le connais, c’est moi qui l’ai lancé et je sais de quoi il est capable. Pour Bouguerra, c’est un international, il n’y a pas à en dire plus. Maintenant, je l’ai déjà dit dernièrement et je le redis encore une fois, je ne suis pas là pour faire du social ou pour plaire à tel ou tel. En ce qui me concerne, je cherche la performance et c’est à partir de la performance que je prends mes décisions par rapport aux joueurs qui débutent la rencontre. Il y a une concurrence au sein de l’équipe et elle aura de bonnes retombées pour la suite du parcours», a tonné l’ex-coach sétifien.



L’ES Sétif en test majeur demain

D’ailleurs, les gars de Laâquiba affronteront l’ES Sétif en déplacement mardi à partir de 18h00. Leurs hôtes sont galvanisés par le succès ramené de Tizi-Ouzou contre la JS Kabylie (2-3) lors de la précédente journée de Ligue 1 Mobilis. «Je ne suis pas inquiet du moment qu’on aura le temps nécessaire pour bien préparer la rencontre face à l’Entente de Sétif. S’ils n’avaient pas joué, j’aurais peut-être été inquiet mais je pense que nous aurons le temps qu’il faut pour préparer ce rendez-vous et y aller avec des ambitions», a prévenu El-Kouki. Le test sera crucial pour la suite de la saison et la préservation de la dynamique. En outre, il y a la Ligue des Champions CAF qui reste l’objectif majeur des Belouizdadis. Qualifiés pour la phase de poule de la compétition continentale, ils essayeront de dépasser le seuil des quarts sur lequel ils ont buté lors des deux précédentes participations et (pourquoi pas ?) aller chercher le titre pour la première fois dans l’histoire du club. <