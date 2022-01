Par Nadir Kadi

Le Tribunal de Bab El Oued rendra aujourd’hui dans la matinée, son verdict dans le procès de Fethi Ghares, coordinateur du Mouvement démocratique et social (MDS).

L’homme politique est poursuivi et jugé depuis le 27 décembre pour les charges «d’atteinte à la personne du président de la République», «outrage à corps constitué», «diffusion au public de publications pouvant porter atteinte à l’intérêt national», «diffusion d’informations pouvant porter atteinte à l’unité nationale» et «diffusion d’informations pouvant porter atteinte à l’ordre public», avait fait savoir le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) au lendemain de son arrestation le 31 juin dernier.

Le procureur de la République a, pour sa part, requis, dès le premier jour du procès, pas moins de trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 dinars. «Affaire» qui remonte ainsi au mois de juin dernier avec l’annonce, par le la MDS, de l’arrestation de son leader «à son domicile» situé à Gué de Constantine ; puis son placement sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du Tribunal de Bainem.

Le procès ouvert le 27 décembre dernier au Tribunal de Bab El-Oued aura été l’occasion pour l’accusé de clamer son innocence, estimant, selon la presse, que la procédure et les poursuites contre lui étaient «politiques» au regard de sa qualité de «coordinateur d’un parti». Quant aux «déclarations» et prises de positions qui lui sont reprochées par la justice, il s’agirait, selon les avocats de Fethi Ghares, dont Maître Bouchachi, uniquement (…) «d’opinions politiques» diffusées à travers les médias et les réseaux sociaux, «… il n’a ni volé ni détourné de l’argent public (…) Il a seulement exprimé ses opinions politiques au moment où les Algériens militent pour un changement pacifique». Les prises de paroles ou écrits visent de surcroît, selon la défense, à «critiquer le règne des années Bouteflika».

Procès qui avait, pour rappel, été reporté à deux reprises, les 6 et 12 décembre, suite au refus de l’accusé d’être jugé à distance «pour raison de risque sanitaire lié à la Covid-19», selon la justice ; la défense estime pour sa part qu’un jugement à distance ne remplit pas les conditions d’un jugement équitable. Et dans cette même logique de remise en cause de la procédure, les avocats de Fethi Ghares ont, également, dénoncé le maintien sous mandat de dépôt de leur client durant près de six mois.

En ce sens, parlant d’une détention «arbitraire», rappelant, entre les lignes, que la Cour d’Alger avait refusé, en octobre 2021, la demande de libération provisoire, F. Ghares a directement dénoncé le maintien en prison : «Cela fait 6 mois que je suis en détention provisoire. Suis-je un danger pour le pays ? Je ne vais pas fuir le pays. Je n’ai pas de passeport. Je ne fuirai pas mon pays comme l’ont fait Khaled Nezzar et Chakib Khelil». Quant au verdict des juges, attendu dans la journée, il devra trancher entre l’acquittement demandé par la défense et la peine «maximale» requise par le procureur de la République près le tribunal algérois.

