Alors que le Brésilien refuse de jouer pour le club catalan depuis que son transfert pour la Juventus est acté, le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, a assuré lors d’une interview accordée à Sport que c’est le joueur lui-même qui a provoqué son départ. Ce que l’entourage du milieu de terrain nie.

Rien de nouveau sous le soleil catalan : la crise couve toujours au FC Barcelone. Cette fois, l’imbroglio est né du transfert d’Arthur à la Juventus. Depuis que la transaction est actée, le Brésilien refuse de jouer avec le FCB. Ce qui a évidemment poussé son président, Josep Maria Bartomeu, à réagir publiquement en assurant que le milieu de terrain lui-même avait provoqué son départ. Affirmation qui contraste avec les derniers échos de la presse espagnole… et l’avis de l’entourage du joueur.

Mais qu’importe. Bartomeu s’est lâché. A quelques jours d’une rencontre décisive entre Barcelone et Naples pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions, le président du club catalan a fait une sortie remarquée samedi dans le quotidien Sport. « La décision de quitter le Barça est prise par Arthur, a-t-il dévoilé. Nous parlons d’un joueur qui ne peut pas prolonger au Barça pour le salaire auquel il prétend, et qui dispose d’une offre plus importante ailleurs.»



Injustifiable et totalement incompréhensible

Ces dernières semaines, les quotidiens sportifs espagnols précisaient que le joueur a longtemps souhaité rester au Barça avant de céder aux pressions des dirigeants, plus intéressés par la venue de Miralem Pjanic. Après l’officialisation du double transfert, Arthur s’est rendu au Brésil et n’a pas souhaité revenir en Catalogne. « Ce n’est pas logique qu’un joueur décide de disparaître avec un titre si important en jeu, a fulminé Bartomeu. C’est injustifiable et totalement incompréhensible.»

Le milieu de terrain refuserait de disputer la suite de la Ligue des champions, considérant que son aventure catalane est terminée. Le média catalan ARA, qui cite des sources proches du joueur, assure qu’Arthur n’a commencé à négocier avec la Juventus à partir du moment où le FC Barcelone lui en a donné l’autorisation, et qu’il l’a fait à contrecoeur.

Sa décision de retourner au Brésil a évidemment été prise sans l’accord du Barça. Ainsi, le joueur de 23 ans risque d’être dûrement sanctionné financièrement par le club catalan. Une rencontre entre les dirigeants barcelonais et les représentants du milieu de terrain devrait avoir lieu dans les prochains jours. n

