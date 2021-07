Le Théâtre national algérien Mahiédine-Bachatarzi (TNA) a lancé récemment la e-billetterie permettant aux spectateurs d’acheter en ligne leurs tickets pour assister aux différents spectacles programmés dans cet établissement culturel. Premier organisme culturel à lancer la billetterie électronique, selon son directeur artistique Djamel Guermi, le TNA a mis en vente les premiers billets électroniques dimanche, pour assister à la représentation «La rue des hypocrites», une pièce écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, programmée jusqu’au 15 juillet dans le cadre des célébrations du 59e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse. Les spectateurs pourront désormais acheter leurs billets en ligne via carte interbancaire sur le site web du TNA (www.tna.dz), un nouveau mode de paiement inscrit dans le cadre de l’opération de la numérisation du secteur de la Culture et des Arts.

