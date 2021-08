C’est ce soir (19h) que l’équipe nationale sera fixée sur la poule dans laquelle elle évoluera pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 prévue du 09 janvier au 06 février prochains à Yaoundé (Cameroun). Justement, c’est dans le Palais des Congrès sis à la capitale du pays hôte que le tirage au sort va se dérouler. Reversée dans le Chapeau 1 en sa qualité de tenante du titre, l’EN peut hériter de gros morceaux sachant que le Chapeau 2 comme l’Egypte, la Côte d’Ivoire et le Ghana habitués du rendez-vous.

Par Mohamed Touileb

Dans un peu moins de cinq mois, les Fennecs remettront leur titre africain en jeu sur les terres camerounais. Couronnés le 19 juillet 2019 au Caire (Egypte), les « Verts » feront naturellement partie des favoris pour succéder à eux–mêmes. Surtout qu’ils ont pu préserver la constance des résultats depuis le tournoi égyptien avec une série de 27 rencontres sans défaite qui est toujours en cours.

Pour être consacrés au pays des Pharaons, les « Guerriers du Désert » ont livré un superbe parcours dans lequel ils avaient battu le Sénégal par deux fois (premier tour et finale). Aussi, ils avaient évincé la Côte d’Ivoire et le Nigéria en quarts et en demies pour postuler au trône. Bilan: 7 victoires en 7 tests. Implacable.

Chapeau 2 : 6 adversaires 4 menaces

Si les Nigérians et les Algériens ne peuvent pas se croiser dès la phase de poules pour l’opus 2021, les Ivoiriens font partie des éventuels adversaires pour le premier écrémage. En effet, les « Éléphants », tout comme les « Pharaons » d’Égypte, « les Black Stars » du Ghana et (un degré moindre) les « Aigles » du Mali se trouvent dans le chapeau 2 en compagnie du Burkina Faso et la Guinée.

Les protégés de Djamel Belmadi ont donc 2/3 chances, soit une probabilité de 66%, de tirer un gros morceau. Cela n’est pas fait pour les effrayer puisqu’il y a 2 ans, ils avaient dominé les Sénégalais par deux fois dans l’épreuve continentale. Pour ce qui est des deux autres adversaires éventuels, les camarades de Riyad Mahrez peuvent tirer le Zimbabwe ou le Gabon au pire des cas et Sierra Leone ou la Mauritanie du chapeau 3 si le tirage est clément. Par ailleurs, dans le bocal 4, il y a le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les Îles Comores, l’Éthiopie et la Gambie.



Belmadi manquera à l’appel

Le statut d’actuels rois d’Afrique rend Ismaël Bennacer et ses compères redoutables. Cependant, beaucoup de sélections tenteront de les battre et s’offrir le scalp du champion d’Afrique en titre. En tout cas, pour revenir au verdict des sphères en PVC, il y aura beaucoup de probabilités et une certitude : Djamel Belmadi et ses protégés iront au pays des « Lions Indomptables » pour préserver leur territoire et le défendre crocs et griffes.

In fine, on notera que le sélectionneur national n’assistera pas au tirage au sort « pour des raisons liées à un agenda très serré et à des contingences relatives aux déplacements ». En revanche, Charaf-Eddine Amara, président de la Fédération algérienne de football (FAF), sera présent. Il sera accompagné par sera accompagné « de Youcef Ouznali, directeur du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et chargé de l’hygiène, du contrôle et de la sécurité alimentaire, et d’Amine Labdi, manager de l’équipe nationale », comme l’a précisé la FAF dans un communiqué publié dimanche.

M.T.

Les chapeaux du tirage au sort :

Chapeau 1 : Cameroun – Algérie – Sénégal – Tunisie – Maroc – Nigéria

Chapeau 2 : Égypte – Ghana – Côte d’Ivoire – Mali – Burkina Faso

Chapeau 3 : Cap-Vert – Gabon – Mauritanie – Sierra Leone – Zimbabwe – Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Malawi – Soudan – Guinée équatoriale – Îles Comores – Éthiopie – Gambie.