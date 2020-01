Après avoir terminé, à la surprise générale, vice-champion d’Algérie avec la JS Kabylie, Franck Dumas a quitté le club suite à un différend avec le président Chérif Mellal. Parti rejoindre le CA Bordj Bou-Arréridj pour cette saison, il a résilié son contrat avec les « Criquets Jaunes » cette semaine. Son nouveau point de chute ? C’est le CR Belouizdad qui n’est autre que le leader du championnat alors qu’il était annoncé avec insistance chez le MC Alger, actuel dauphin.

Dans le derby mercato, c’est le « Chabab » qui a eu le dernier mot en s’offrant les services de Dumas en remplacement d’Abdelkader Amrani partant de la barre technique du club de la banlieue d’Alger. Ce dernier laisse les « Rouge et Blanc » aux commandes de la hiérarchie footballistique du pays après 15 journées. A partir de là, le défi de maintenir le sigle au sommet intéresserait n’importe quel driver sur le marché. D’autant plus que l’effectif des Belouizdadis renferme beaucoup de qualité. Et ce, en dépit des derniers évènements survenus au niveau de la direction (départ de Saïd Allik) et du banc qui a vu Amrani plier bagages. Le nouvel entraîneur des Chababistes a reconnu, lors de sa présentation, être « très content d’avoir signé au CRB. Entre le MCA et le CRB j’ai fai un choix » non sans avouer que « depuis le début, j’étais enthousiasmé par cette équipe du Chabab que nous avons rencontrée lors de la première journée du championnat. J’étais ébloui par la qualité de cette équipe, en plus, ce qui a fait pencher la balance c’est la stabilité et la sérénité au sein de ce club. C’est un club ambitieux avec un grand projet.»

Un travail à finir

Dumas sait qu’en reprenant les « gars de Laâquiba », il met toutes les chances de son côté pour remporter un premier titre en Algérie. Dans cette mission, il sera épaulé par l’ancien international Slimane Raho. « Je suis heureux d’avoir Raho dans mon staff. C’est quelqu’un qui est apprécié en Algérie de par sa carrière mais aussi de par sa gentillesse. Je pense que c’était très important pour moi de ramener Raho dans mon staff. Pour les autres membres du staff, je vais avoir l’occasion de les connaître. C’est important d’avoir une bonne connexion », estime le technicien de 52 ans.

Il devra conquérir un public très exigeant qui rêve d’un titre de champion d’Algérie qui le fuit depuis la saison 2000-2001.Une attente longue de 19 années à laquelle les Belcourtois espèrent mettre fin dès cet exercice. Et ce après avoir frôlé la relégation lors de la séquence écoulée et décroché une Coupe d’Algérie inouïe compte tenu de la situation du team à cette même période de l’année dernière. Aujourd’hui, les coéquipiers d’Amir Saâyoud sont aux manettes avec 2 longueurs d’avance sur le « Doyen ».

Ils entameront la phase retour en pôle avec le ferme objectif de décrocher la couronne et suppléer, éventuellement, à l’USM Alger. Vu le lègue d’Amrani, il y a de quoi envisager cette succession. Dumas aura juste une dynamique à préserver.n