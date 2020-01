En se faisant battre (3/1) vendredi chez le Wydad Casablanca pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions CAF, l’USM Alger a confirmé son

mal-être africain dans cette 56e édition. Un revers qui met définitivement fin à l’aventure, ou plutôt, la mésaventure usmiste.

En 5 tests sur les 6 programmés dans cet écrémage, les Algérois n’ont pu prendre que deux unités.

Jamais, ils n’ont pu s’imposer contre les trois adversaires du quartet à savoir Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Petro Atlético (Angola) et le Wydad Casablancan(Maroc). Les « Rouge et Noir » ont enregistré deux partages de points avec les Marocains (1/1) à Blida et les Angolais (1/1) à Luanda en plus du revers d’avant-hier au royaume chérifien ainsi que la double-défaite infligée par les Sud-Africains (0-1/2-1). Dans tous les cas, l’espoir de rallier les quarts était infime avant même des s’expliquer avec les Wydadis, finalistes malheureux lors de la dernière séquence. Sept minutes, c’est le temps qu’il a fallu pour commencer à enterrer les dernières espérances des « gars de Soustara » dans l’épreuve phare du continent. Walid El Karti a trouvé la faille pour deux autres réalisations de Badie Aouk (24e) et Kaseng Kazadi (45’+1).



Plombés par les finances ?

Les Algériens ont livré une première période terne. A l’image de l’ensemble de leur participation. On avait l’impression qu’ils n’ont jamais été vraiment dans le coup même si l’envie de bien faire était là. Les intentions restent insuffisantes à ce niveau d’exigences. Le rêve de soulever le trophée s’est dissipé d’une manière assez prématurée. On aura été loin de l’épopée de 2015 quand le club avait disputé la finale remportée par le TP Mazembe, géant à l’époque.

Pour cette séquence, les champions d’Algérie sortants espéraient réaliser le même parcours. C’était sans se dire que la crise financière qui a plombé le club allait altérer la concentration nécessaire pour garder le train sur rail lors du périple. On était loin de l’opulence économique dont jouissaient les Unionistes il y a 5 années de cela. L’essentiel est désormais ailleurs pour les poulains de Bilel Dziri. Il faudra se concentrer sur les challenges nationaux : le championnat et la Coupe d’Algérie en l’occurrence. Au terme de la première moitié de saison, l’« Ittihad » s’accroche au wagon de tête. Il pointe à la 3e place avec 24 unités et se trouve à 5 longueurs du CR Belouizdad, leader, et 3 du MC Alger, second.



Cure nationale

Au vu de tout ce que le sigle de la capitale a traversé comme averses depuis le début de l’exercice en cours, le driver Dziri fait son bilan à sa manière. « Pour moi, nous avons 27 points en 14 matches. On aurait pu faire mieux si nous avions réalisé de meilleures performances à l’extérieur. A domicile nous sommes la meilleure équipe avec 22 points sur 24 possibles. J’estime que c’est une performance exceptionnelle », énumère-t-il en comptant les 3 points défalqués par la Commission de la Ligue de football professionnel à l’issue du boycott du derby face aux Mouloudéens. Il ne compte d’ailleurs pas cette empoignade jugeant qu’elle est toujours à rejouer puisque la décision définitive n’a pas été prise concernant cette affaire. D’autant plus que le Tribunal arbitral sportif (TAS) de Lausanne (Suisse) met la LFP et la FAF devant leurs responsabilités pour faire rejouer la partie ou donner la victoire aux Unionistes comme l’indique l’article 29 du règlement de la compétition. Cependant, loin des litiges administratifs et de gestion, le premier responsable de la barre technique ajoutera que : « sans vouloir me vanter, mais rares sont les entraîneurs qui auraient acceptés cette mission, mais pour moi l’USMA signifie beaucoup. J’ai joué pendant 15 ans à l’USMA et j’ai travaillé pendant 5 ans dans le staff technique, donc je ne pouvais pas laisser le club après ces 20 ans. Aujourd’hui, cette troisième place est une fierté pour moi et je sais qu’on peut faire encore mieux. Même si beaucoup estiment que l’USMA ne peut pas tenir, pour l’instant on tient bon et on ne va pas s’arrêter en si bon chemin.» Il reste la deuxième partie de la saison à faire sans le chemin en C1 continentale. Ainsi, Zemmamouche & cie pourront se concentrer sur deux fronts et tenter de finir avec un trophée au minimum au bout. Tel sera le défi.