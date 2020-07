Le taux d’inflation en glissement annuel s’est inscrit légèrement en hausse en mai. L’office national des statistiques (ONS) a indiqué, lundi, que le taux d’inflation annuel moyen s’est en effet établi à 1,9%, contre 1,8 en avril. Le mouvement haussier risque de se poursuivre dans les mois à venir du fait de l’accélération des prix de certains produits entrant dans le calcul de l’inflation. Il s’agit, entre autres, de la hausse des prix des carburants à la hausse conséquemment à la hausse de la taxe sur les produits pétroliers ; une des mesures contenues dans la loi de finances complémentaire 2020. Depuis début juin, en application des dispositions de la LFC 2020, l’essence normale est passée à 41,32 DA/l (+6,1%), alors que l’essence super est passée à 44,35 DA/l (+ 5,7%). L’essence sans plomb coûte désormais 44 dinars le litre (+5,7%), tandis que le litre du gasoil est passé à 26,63 DA/l (+15,5%). Cette hausse des prix des carburants à la pompe, la quatrième en un laps de temps de cinq ans, ne sera pas sans conséquences sur le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises et, par ricochet, sur le taux d’inflation. Il faut savoir que le poste Transports et Communications représente 16% dans l’indice des prix de l’ONS. Les sous-postes Transports et Autres dépenses pour véhicules (qui contiennent l’essence) représentent 5,3% de l’indice des prix. Si l’essence représentait 2% de cet indice, doubler le prix de l’essence aura un impact direct de 2% sur l’indice des prix à la consommation, c’est-à-dire que l’inflation annuelle augmenterait en impact de 2%. Il va sans dire que la hausse des prix des carburants devrait aussi entrainer, presque mathématiquement, une hausse des prix de certains produits à la consommation, dont les produits agricoles essentiellement et autres biens de consommation industriels. L’augmentation de l’inflation dans le mois à venir serait inévitable pour bien d’autres facteurs, dont, entre autres, l’annonce de la volonté du gouvernement de revoir le dispositif des subventions, la dépréciation du dinar et les restrictions sur les importations ; un mal nécessaire, tout comme la révision à la hausse des prix des carburants. Si la réforme du dispositif des subventions généralisées s’annonce comme un vaste et périlleux chantier, la baisse de la valeur du dinar, elle, n’attend pas, puisque, depuis le début de l’année en cours, le cours du dinar par rapport aux principales devises a dévissé fortement. Hier, 30 juin, la valeur de la principale devise du Vieux Continent a été fixée par la Banque centrale à 145,079 dinars, contre 142,92 dinars il y a un mois, alors que la valeur du billet vert était fixée à 129,16 dinars, contre 128,49 dinars au 31 mai dernier. Il y a un peu moins de quatre mois, soit le 9 février dernier, la valeur du dollar était fixée par la Banque centrale à 125,48 dinars, tandis que celle de l’euro était à 138,18 dinars à la vente. Cette lente dépréciation amorcée depuis janvier coïncide avec la dégringolade des cours pétroliers ainsi qu’avec une conjoncture marquée par la baisse des fondamentaux de l’économie nationale. Bien évidemment, la dépréciation du dinar lézarde le pouvoir d’achat et ne fait que renchérir les prix à l’importation et à la consommation. L’autre facteur qui pourrait faire repartir le taux d’inflation est lié aux velléités de rationnaliser les importations à travers, entre autres, des instruments fiscaux (Droit additionnel de sauvegarde), bancaires et administratifs. Lors du Conseil des ministres du 14 juin dernier, la réduction des importations était au centre des discussions avec, comme prévision, une économie de 4 milliards de dinars sur les importations des équipements industriels et de 6 milliards de dollars sur les importations des services, outre, bien sûr, de l’impératif de réduire la facture des biens et consommables alimentaires et non alimentaires. En tout en pour tout, le gouvernement vise une facture d’importation de 33 milliards de dinars cette année, une baisse qui, de l’avis du gouvernement, serait nécessaire pour soutenir la balance des paiements. Il est clair que les restrictions qui toucheront les importations devraient faire croitre les prix de certains produits, ce qui pousserait l’inflation vers des tendances haussières. <

