PAR NAZIM BRAHIMI

L’Organisation syndicale des retraités algériens (Osra) revient à la charge et critique ce qu’elle considère comme du «mépris» de la part du ministère du Travail qui n’a pas «daigné» recevoir sa délégation, tout en évoquant, également, la situation socio-économique des retraités qui sont dans «l’attente vaine du versement de la revalorisation pour l’année 2021 et du rappel y afférant».

Dans un communiqué, rendu public hier à l’issue de la réunion de son bureau national, le syndicat des retraités promet et ouvre la perspective d’actions de contestations dans les prochaines semaines. L’organisation énumère plusieurs éléments et mesures qui ne sont pas de nature à satisfaire les attentes des retraités, citant d’emblée, la Loi de Finances 2022 qui «ne répond pas ou peu à toutes les attentes des retraités et n’apporte pas les réponses tant espérées aux constats que notre organisation a faits, en particulier, en matière de chute du pouvoir d’achat des retraités».

L’Osra dit regretter ce qu’elle qualifie de «maigres, pour ne pas dire insignifiantes, l’augmentation des pensions de retraites due essentiellement au rabattement de l’IRG et qui, selon notre lecture, ne représente pas la solution idoine à la question de la refonte du système des retraites ni une réponse adéquate à l’injustice subie par les retraités et aux disparités qui existent entre certaines couches de retraités». La même organisation considère qu’ «eu égard à l’inflation galopante, à l’effondrement du dinar, à la fin des subventions des produits de première nécessité et à la chute vertigineuse du pouvoir d’achat, ce modeste effort de la part des pouvoirs publics ne peut en aucune façon constituer une réponse juste et une solution équitable, et surtout acceptable, aux drames vécus quotidiennement par les retraités».

Faisant état de «la déception» des retraités vis-à-vis de la loi de finances 2022 et le «non-versement» de la revalorisation des pensions de retraite de 2021, le «refus de la suppression de l’IRG» pour les moyennes pensions et face à la surdité affichée des responsables, l’Osra a décidé à «l’unanimité» que seule une action nationale pourrait constituer un début de solution afin que les autorités concernées puissent répondre favorablement aux aspirations des couches les plus défavorisées de la société que sont les retraités.

Il s’agit, pour l’Osra, de continuer à revendiquer «le versement immédiat de la revalorisation des pensions de retraites pour l’année 2021 ainsi que les rappels de huit mois, compenser la chute du pouvoir d’achat des retraités par une augmentation conséquente des pensions de retraite (60 000 DA) que nous considérons comme équivalente aux taux d’inflation et aussi pour pallier à la suppression des subventions, ainsi que «l’abrogation et la suppression de l’IRG pour toutes les pensions inférieures à 120 000 dinars». La structure syndicale a estimé, en outre, qu’une évaluation concrète et objective des incidences de la loi des finances de 2022 doit nécessairement émaner des concernés en personne et des adhérents à la base, d’où la décision de laisser le soin aux retraités de quantifier leurs gains après la perception de leur pension de retraite du mois de janvier entre le 15 et le 28. Ce rendez-vous «leur permettra de décider en toute objectivité de l’action à envisager au mois de février, de décider aussi de sa forme, du lieu où elle devrait se tenir et de son contenu», a relevé l’Osra dont le conseil national tiendra une réunion extraordinaire le samedi 29 janvier à Alger pour «une évaluation globale des enjeux».

