Le solde du monde des affaires qui a prospéré durant le règne du président déchu n’est pas encore établi. C’est ce qui

est attendu à l’issue des procès de deux hommes d’affaires, Ali Haddad et Mahieddine Tahkout, qui ont bâti leurs

«empires» sur la proximité tissée avec le régime Bouteflika.

Prévu pour la journée d’hier au Tribunal Sidi M’hamed, le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout a été reporté au 1 juillet en raison de l’absence de l’accusé principal et de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, emmené hier de la prison d’El Harrach au cimetière de Garidi pour assister à l’enterrement de son frère et avocat, décédé dimanche suite à un malaise au cours du procès Ali Haddad.

Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption, dont notamment «obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation».

En plus de l’accusé principal, Tahkout, qui était propriétaire de l’usine Hyundai de Tiaret et prestataire unique du transport universitaire, et de l’ex-chef de gouvernement, plusieurs autres responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires.

Concernant le procès d’Ali Haddad, interrompu dimanche suite au décès de l’avocat Laifa Ouyahia, il reprendra aujourd’hui, selon les affirmations du juge près le Tribunal de Sidi M’hamed.

Dans cette affaire, sont poursuivis Ali Haddad et des membres de sa famille, les deux anciens Premier ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, les anciens ministre Amar Ghoul, Boudjemaa Talai, Abdelkader Kadi, Abdelghani Zaalane, Abdesslem Bouchourab, Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi, Amara Benyounes et de nombreux cadres supérieurs.

Lors de l’audience du matin, le juge a entendu Ali Haddad, qui a rejeté en bloc toutes les accusations retenues contre lui, reconnaissant néanmoins avoir bénéficié de plusieurs fonciers dans différentes wilayas, dont Béjaïa, Bouira et El-Bayedh pour réaliser ses projets d’investissements.

Affirmant que son groupe s’acquittait «régulièrement» des impôts et taxes de Douane, Ali Haddad a défendu devant le juge le scénario selon lequel son groupe «avait obtenu plusieurs crédits pour la réalisation des projets» et a fait état des «difficultés à recouvrer les créances auprès de nombreux départements ministériels».

Par ailleurs, Ali Haddad a avoué au Tribunal qu’il avait mis à la disposition de la direction de la dernière campagne électorale de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika quatre fourgons de diffusion directe «à la demande de son frère Saïd Bouteflika ».

Il faut rappeler que l’enquête préliminaire sur les indus avantages dont a bénéficié l’ancien patron du FCE par le biais de marchés et de crédits bancaires indiquait notamment, qu’entre 2000 et 2019, le groupe ETRHB a bénéficié de 124 marchés publics d’un montant de 78 410 milliards de centimes. Pour sa part, l’ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal a déclaré au Tribunal de Sidi M’hamed que l’ancien Président Bouteflika «s’est porté candidat à un 5e mandat en tant que candidat libre et non d’un quelconque parti politique», ajoutant que « c’est le frère de l’ancien président, Saïd Bouteflika, qui gérait la Communication au sein de la direction de campagne». Procès et affaire à suivre. <