Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), Messaoud Belambri, a appelé samedi depuis Mila l’ensemble des professionnels versés dans ce domaine à investir dans l’industrie pharmaceutique.

S’exprimant lors d’une communication ayant trait au «rôle du syndicat dans la promotion et la protection de l’activité du pharmacien» présentée au cours d’une journée de formation sur le décret exécutif relatif aux substances psychotropes, M. Belambri a souligné que «les pharmaciens doivent se diriger vers l’industrie pharmaceutique».

Il a expliqué que l’investissement dans ce domaine «est ouvert aux professionnels, et qu’ils peuvent s’organiser pour créer des institutions spécialisées dans la production de médicaments».

M. Belambri a incité les pharmaciens à saisir les opportunités offertes par les dispositifs de soutien pour encourager l’investissement dans les différents domaines, notamment dans l’industrie pharmaceutique.

Il a, dans la même optique, mis en valeur les réformes et décisions prises par l’Etat qui ont été émises de concert avec le SNAPO. Le pharmacien est considéré comme «l’un des éléments importants» dans le processus d’assurance de la santé du citoyen, c’est pour cette raison que «les lacunes et les problèmes auxquels il est confronté doivent être réglés», a souligné le même intervenant.

Inscrite dans le cadre de la formation continue des pharmaciens d’officines de la wilaya de Mila et wilayas limitrophes, cette rencontre a été ponctuée par des communications ayant abordé «la nature pharmaceutique des substances psychotropes» et «les interventions médicales» en sus de la prestation de services et incitations financières destinés aux pharmaciens.

