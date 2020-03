L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), a annoncé, hier samedi dans un communiqué, l’ouverture de son site électronique pour la remise des décisions d’affectation des logements location-vente au profit de 120.000 souscripteurs au niveau national.

L’AADL a indiqué que le site web de l’Agence (www.aadl.com.dz) sera ouvert à partir du 7 mars 2020 pour le retrait des décisions d’affectation par les souscripteurs, précisant que le délai de cette opération qui concernera 120.000 souscripteurs au niveau national «ne prendra fin qu’après la remise totale de toutes les décisions».

L’opération de remise des décisions d’affectation «se fera de façon progressive», a fait savoir la même source, ajoutant que les souscripteurs peuvent retirer leurs décisions, en les téléchargeant directement du site web, «sans se déplacer aux services de l’AADL».

Cette opération concerne 36 wilayas, à savoir: Oran, Tiaret, Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Tissemsilt, Saïda, El Bayadh, Constantine, Sétif, Batna, Jijel, M’sila, Oum El Bouaghi, Mila, Tipasa, Alger, Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Aïn Defla, Blida, Médéa, Béjaïa, Bouira, Djelfa, Boumerdès, Ouargla, El Oued, Ghardaïa et Laghouat. Selon la même source, cette opération sera suivie par la remise des ordres de versement de la troisième tranche du prix du logement, soulignant que les wilayas concernées par cette opération seront dévoilées graduellement via le site web suivant le calendrier fixé.

