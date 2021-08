C’était improbable. Inconcevable de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone de cette manière. Les derniers espoirs de le voir prolongé ont été balayés hier. «Léo» a fait une conférence de presse d’adieu pour le club catalan qui l’a révélé au grand monde il y a presque 17 ans. Une séparation en crève-cœur pour celui qui a rendu des millions de personnes amoureuses de son football et de son génie.

Par Mohamed Touileb

La carrière de Lionel Messi ne s’arrête pas. Mais la plus grande page de son vécu footballistique se tourne. Tant de buts (672), passes décisives (268), dribbles fous et de trophées (35) qu’il a connus avec le Barça en 778 matchs.

Le jeune enfant est devenu un homme, un grand joueur, l’un des meilleurs de tous les temps avec le maillot catalan.

Un départ brutal

«Ce furent beaucoup d’années, je suis arrivée en étant très petit, après 21 ans je pars avec ma femme et 3 petits catalano-argentins, je ne peux pas être plus fier de ce que j’ai fait et vécu dans cette ville», a lâché le récent vainqueur de la Copa América avec l’Argentine. Une distinction à l’international qui lui a longtemps résisté avec l’«Albiceleste».

Au terme du tournoi continental, qu’il a éclaboussé de son talent avec 4 buts et 5 passes décisives, il avait terminé meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur et 4 fois «man of the match».

On croyait alors que la «Pulga» allait être plus libéré que jamais une fois qu’il a réussi à se débarrasser de ce lourd fardeau avec le Tango. Cependant, on ne pensait pas que le fait d’être libre de son contrat allait l’envoyer définitivement en dehors des «Blaugrana». Et ce, malgré l’épisode de la saison dernière où il semblait proche de la sortie. D’ailleurs, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or l’a reconnu en indiquant : «l’an dernier avec le burofax je l’étais, j’étais convaincu de vouloir partir, mais cette année non, j’étais convaincu, ma famille et moi, qu’on allait continuer, c’est ce qu’on voulait, rester chez nous. On a mis notre intérêt personnel avant tout, être chez nous, et profiter de notre vie à Barcelone, sur le plan sportif comme personnel, qui était merveilleuse. Mais aujourd’hui je dois dire au revoir.»



120 millions d’euros sur 3 ans, le sacré chèque du PSG

Même s’il a décidé de faire un énorme effort sur le plan financier en acceptant de diviser son salaire de 60 millions d’euros annuels par deux, LaLiga, présidée par le conflictuel Javier Tebas, n’a pas accepté le nouveau contrat car la masse salariale du FC Barcelone dépassait la limite autorisée par l’instance espagnole quand on y ajoute les émoluments du légendaire numéro 10. C’est à partir de là que Juan Laporta, président du FCB, a dû abdiquer pour prolonger le prodige.

Désormais, Messi est disponible sur le marché. Seul le Paris Saint-Germain paraît en mesure de s’offrir ses services. Une prime de signature de 40 millions d’euros est évoquée en plus d’un salaire de 120 millions sur les 3 ans.

L’équipe de la capitale française a de sacrés atouts pour s’assurer de son arrivée. D’autant plus qu’il y retrouvera Neymar ainsi que ses deux compatriotes Paredes et Di Maria.

La ville des démons et des anges verra débarquer un footballeur divin. Sa présentation est prévue pour demain selon les rapports journalistiques en France. Ça sera certainement un grand moment. Même si le voir porter un autre maillot que celui bleu et grenat sera surprenant. n

